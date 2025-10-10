Live! SONDHI TALK : ชำแหละพวกโลกสวยไร้เดียงสาเรื่อง “MOU” - สินบนไชยชนก 40 ล้าน โป๊ะแตกที่ DE - จีนต้องเลิก “ตีสองหน้า” เรื่องไทย VS เขมร

วันนี้ (10 ต.ค.) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้ไลฟ์สด “SONDHI TALK” ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ช่องยูทูป Sondhitalk หรือ Sondhitalk (ช่องสำรอง) โดยสิ่งที่จะเล่าในวันนี้เป็น
- สินบนไชยชนก 40 ล้าน โป๊ะแตกที่ DE
- ชำแหละพวกโลกสวยไร้เดียงสาเรื่อง “MOU”
- จีนต้องเลิก “ตีสองหน้า” เรื่องไทย VS เขมร
ติดตามได้ใน SONDHI TALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep.314
SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep314 (live)ชำแหละพวกโลกสวย ไร้เดียงสาเรื่อง MOU Ep314(live)
ยกเลิก MOU43-44 ใครได้ใครเสียประโยชน์ ชำแหละพวกโลกสวย อวยกัมพูชา ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนว่าจริงๆ ควรยกเลิก MOU 2543 หรือไม่
โพสต์โดย คุยทุกเรื่องกับสนธิ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2025