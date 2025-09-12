Live! SONDHI TALK : ปากท้องพ่อค้า สำคัญกว่าแผ่นดิน - ภารกิจ 20 ปี ‘ทักษิณ‘ ติดคุก - “วีระ” ล้างบางเชื่อชั่ว ป.ป.ช. - เบื้องลึกศึกสายเลือด “ดุสิตธานี”

วันนี้ (12 ก.ย.) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้ไลฟ์สด “SONDHI TALK” ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ช่องยูทูป Sondhitalk หรือ Sondhitalk (ช่องสำรอง) โดยสิ่งที่จะเล่าในวันนี้เป็น
- ภารกิจ 20 ปี ‘ทักษิณ‘ ติดคุก
- ปากท้องพ่อค้าสำคัญกว่าแผ่นดิน
- “วีระ” ล้างบางเชื่อชั่ว ป.ป.ช.
- เบื้องลึกศึกสายเลือด “ดุสิตธานี”
ติดตามได้ใน SONDHI TALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep.310
SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep310 (live)
“ปากท้อง” สำคัญกว่า “แผ่นดิน” หนุนเปิดด่านชายแดน ไทย - กัมพูชา ผลประโยชน์ใคร?
