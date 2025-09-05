Live! SONDHI TALK : ซอมบี้การเมืองผสมพันธุ์ - ขายแผ่นดินกินส่วย เปิดลึก “กำนันลี กับ เจ๊ลัด” สองผัวเมียตัวการฮุบที่ดินคนไทย สร้างอาณาจักรสีเทา

วันนี้ (5 ก.ย.) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้ไลฟ์สด “SONDHI TALK” ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ช่องยูทูป Sondhitalk หรือ Sondhitalk (ช่องสำรอง) โดยสิ่งที่จะเล่าในวันนี้เป็น
- ขายแผ่นดินกินส่วย เปิดลึก “กำนันลี หรือพันโท โต สริน กับ เจ๊ลัด นางทองลัด กันหา” สองผัวเมียตัวการฮุบที่ดินคนไทย สร้างอาณาจักรสีเทา
- ซอมบี้การเมืองผสมพันธุ์
ติดตามได้ใน SONDHI TALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep.309
การเมืองเรื่องผลประโยชน์ ศึกชิงเก้าอี้นายกฯ ทำให้เห็นอะไรที่ไม่เคยได้เห็น เละเทะยิ่งกว่าขยะ
