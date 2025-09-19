Live! SONDHI TALK : เปิดด่าน = เปิดบ่อน - พรรคประชาชนเสื่อม

วันนี้ (19 ก.ย.) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้ไลฟ์สด “SONDHI TALK” ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ช่องยูทูป Sondhitalk หรือ Sondhitalk (ช่องสำรอง) โดยสิ่งที่จะเล่าในวันนี้เป็น
- เปิดด่าน = เปิดบ่อน
- พรรคประชาชนเสื่อม
ติดตามได้ใน SONDHI TALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep.311
SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep311 (live)
เบื้องหลังการพยายามเปิดด่าน ไทย-กัมพูชา ผลประโยชน์ใคร? ประชาชนหรือนายทุน?
โพสต์โดย คุยทุกเรื่องกับสนธิ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2025