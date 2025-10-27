อ่านปุ๊บรู้ปั๊บ “เบียร์ เดอะวอยซ์” ฟาดรัวๆ พิธีกรดังและทนายความ จวกเอฟซีไม่ต้องบิดเบือน

ออกมาโพสต์ข้อความที่อ่านปุ๊บชาวเน็ตรู้เลยหมายถึงใคร สำหรับ “เบียร์ เดอะวอยซ์” ภัสสรนันท์ อัษฎมงคล ฟาดพิธีกรดังและทนายความคนสนิทไม่ยั้งในเฟซบุ๊กส่วนตัว ทำชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆ โดยเบียร์ฟาดมาเรื่อยๆ หลายวันติด อาทิ วันนี้อาจจะเป็นคราวของคนอื่น ไม่แน่วันนึงอาจจะถึงคราวของตัวเองก็ได้นะ (พร้อมแซะอวตารที่เข้ามาดิ้น ร้อนตัวอะไรกัน) , ทำความดีแล้วก็ต้องทำพีอาร์ให้ทัชใจคนดูด้วย อะฮิ อะฮิ (บอกอย่าโยง เป็นไอเดียตัวเองในอนาคต)
นำเมนต์ชาวเน็ตรายหนึ่งบอกแหม ทีทะเลาะกับคนอื่นยังต้องโพสต์พีอาร์เลย ตอกกลับ “บอกเขาหน่อยว่าใครคะ ที่คอย พีอาร์ ชอบเอาหมายศาลมาลงโซเชียล แล้วตั้งใจปิดชื่อแบบให้คนรู้” ต่อด้วย “เมนต์ยังไงให้สะท้อนกลับ” ซึ่งชาวเน็ตรายดังกล่าวก็เข้ามาเมนต์ต่อว่า เป็นแบบในโพสต์เลยเนอะ ทะเลาะก็ต้องพีอาร์
แชร์ข้อความที่มีคนโพสต์ถึง หน่วง กรรชัย พร้อมแคปชั่น “หน่วงคือใครเหรอคะ? เข้าไปอ่านในโพสต์นี้แล้ว ก็ยังไม่ค่อยเก็ตอ่ะค่ะ”
ต่อด้วย “พิธีกรคนหนึ่งบอกว่า ‘ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องเขานะ ที่ผมโพสต์ไปยาวๆ ผมไม่ได้หมายถึงน้องเขา’ ทนายคนสนิทไปให้สัมภาษณ์ในรายการๆ หนึ่งที่มีชายแท้กับสาวสองเป็นพิธีกร ‘จริงๆ พี่เขามีการโพสต์เป็นสัญญาณเตือนน้องเขาไปแล้ว ที่เป็นโพสต์ยาวๆ น่ะ’ สนิทกันแบบ...พูดออกสื่อยังไม่เหมือนกันเลย แล้วแบบนี้จะยืนในศาลยังไงไหว สุดท้ายแล้วมันก็ต้องถอนเอง ไม่เกี่ยวกับเมตตาแน่นอน”
รวมทั้งเมนต์ใต้โพสต์ ถ้าจะไปนั่งลบคลิปรายการออกก็ไม่ทันแล้วนะ เรคคอร์ดไว้หมดละ , ถ้าใครไม่ชอบโพสต์นี้จริงๆ ก็เลื่อนผ่านได้ไม่ต้องถามว่าทำไมไม่จบโน่นนี่นั่น, รำคาญพวกป้าๆ ที่เป็นติ่งอะ จริงๆ ก็ไม่ได้ติดตามเบียร์อยู่แล้ว ทำมาเป็นพิมพ์ว่าจะเลิกติดตามโน่นนี่บล็อกดีกว่า แต่แปลกป่ะไม่เห็นบล็อกสักที ตามเมนต์ไม่เลิก พอไปแตะเข้า, เหล่า FC ไม่ต้องมาพยายามบิดเบือนเรื่องนะคะ เอาเรื่องในโพสต์นี่แหละว่าจริงเปล่า???, แล้วเอฟซีที่มาเมนต์นะ เมนต์นอกเร่องหมดเลยทุกคน ไม่มีเมนต์ไหนที่เอาเหตุผลมาแย้งเนื้อหาในโพสต์ของเบียร์เลย???ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเล่นเฟซบุ๊กเขาเป็นแบบนี้เหรอ
ล่าสุดโพสต์ต่อเนื่อง รีโพสต์ข้อความตัวเอง เขียนแคปชั่นว่า “เหล่า FC ไม่ต้องมาพยายามบิดเบือนหรือเปลี่ยนเรื่องนะคะ เอาเรื่องในโพสต์นี่แหละว่าจริงเปล่า???”