ส่องผู้รับเหมารถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ แต่ละสัญญา–ทุนสร้างรวมกว่า 7 หมื่นล้าน

สรุปผู้รับผิดชอบก่อสร้าง (ตามสัญญา)
สัญญาที่ 1
เส้นทาง : เตาปูน – แยกเกียกกาย
งบประมาณ : 19,433 ล้านบาท
ผู้รับเหมา : Sino-Thai
สัญญาที่ 2
เส้นทาง : แยกเกียกกาย – หอสมุดฯ
งบประมาณ : 15,880 ล้านบาท
ผู้รับเหมา : Sino-Thai
สัญญาที่ 3
เส้นทาง : หอสมุดฯ – สะพานพุทธ
งบประมาณ : 15,109 ล้านบาท
ผู้รับเหมา : ITD + Nawarat (ITD/N)
สัญญาที่ 4
เส้นทาง : สะพานพุทธ – ดาวคะนอง
งบประมาณ : 14,982 ล้านบาท
ผู้รับเหมา : Unique Engineering (UNIQ)
สัญญาที่ 5
เส้นทาง : ดาวคะนอง – ครุใน
งบประมาณ : 13,139 ล้านบาท
ผู้รับเหมา : Italian-Thai Development (ITD)
สัญญาที่ 6 (งานออกแบบและวางระบบราง)
งบประมาณ : 3,591 ล้านบาท
ผู้รับเหมา : ITD
ภาพรวม
รวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งโครงการ กว่า 72,000 ล้านบาท
คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้ ปี 2570
.
