รฟม.ตรวจไซด์รถไฟฟ้าสีม่วงใต้ ชาวบ้านร้อง คลองสำเหร่เน่าปลาตายเกลื่อน เร่งเก็บตัวอย่างน้ำตรวจ

รฟม.ลงพื้นที่ตรวจสอบไซต์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ หลังชาวบ้านร้องพบปลาตาย เจอถุงปูนในคลองสำเหร่แจงโครงการไม่ใช้ถุงปูน ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจหาสารปนเปื้อน สั่งการผู้รับจ้างขุดลอกคลอง เพิ่มการระบายน้ำ
วันนี้ (2 กันยายน 2568) นายกิตติ เอกวัลลภ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) พร้อมผู้รับจ้างงานโยธา ลงพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง ใกล้คลองสำเหร่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังสื่อสังคมออนไลน์ ได้มีการเผยแพร่ภาพการแจ้งเรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่านระบบ Traffy Fondue เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 กรณีพบปลาลอยตายเป็นจำนวนมาก บริเวณประตูระบายน้ำคลองสำเหร่ และน้ำมีสีค่อนข้างขุ่น โดยระบุว่าเกิดจากผู้รับจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้าสายวงเวียนใหญ่เทน้ำปูนลงคลอง รวมถึงมีการพบเศษปูนซีเมนต์แข็งตัวประมาณ 100 เมตร หน้าซอยวัดราชวรินทร์ (วัดสำเหร่) และมีถุงปูนซีเมนต์ทิ้งไว้ริมคลอง
จากการตรวจสอบบริเวณหน้าซอยวัดราชวรินทร์ (วัดสำเหร่) พบว่า บริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินงานขุดดินเพื่อก่อสร้างสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงแนวคลองระบายน้ำสาธารณะเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย การเบี่ยงแนวคลองชั่วคราวข้างต้นอาจส่งผลให้มีการไหลเวียนของน้ำในคลองน้อยลงทำให้มีตะกอนดินจนมีลักษณะเป็นดินเลนในคลอง ซึ่งไม่ใช่เศษปูนตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด
สำหรับถุงปูนที่พบในพื้นที่ จากการตรวจสอบพบว่า ไม่ใช่เศษซากถุงปูนของโครงการฯ เนื่องจากโครงการฯ ไม่ได้ใช้ปูนซีเมนต์ถุง แต่ใช้ปูนซีเมนต์ (คอนกรีตผสมเสร็จ) จากโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จโดยตรงและนำส่งมายังพื้นที่ก่อสร้างด้วยรถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จตามปริมาณที่ใช้งาน นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมีการจัดการบำบัดน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้างก่อนปล่อยสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น โครงการฯ จะได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำและขุดลอกคลองสำเหร่ให้เรียบร้อย เพื่อให้การระบายน้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำในคลองไปตรวจหาสารปนเปื้อน โดยหากพบว่าเป็นสารที่มาจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ รฟม. จะกำหนดบทลงโทษแก่ผู้รับจ้างและหามาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
ทั้งนี้ รฟม. ขอเรียนว่า ได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกสาย ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน