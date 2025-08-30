(คลิป)ชาวบ้านร้องร้านเหล้า “ไอฮักบาร์”กลางเมืองขอนแก่นเปิดเกินเวลาและปล่อยมั่วสุมเสพยาเสพติด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่นสนธิกำลังฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นร้านเหล้า “ไอฮักบาร์”บนถนนกลางเมือง หลังชาวบ้านร้องเรียนเปิดเกินเวลาและขายเครื่องดื่มผสมยาเสพติด ผลตรวจค้นพบวัยรุ่นจัดปาร์ตี้ยาเสพติดจนถึงเช้า ก่อนควบคุมตัวนักเที่ยวตรวจปัสสาวะ เจอสีม่วง 23 ราย
มีรายงานว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองขอนแก่น ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าร้าน “ไอฮักบาร์” ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 607/29 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เปิดขายเหล้าเบียร์เกินเวลา และมีการลักลอบขายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของยาเสพ อยากให้ตำรวจเข้าตรวจค้นจับกุมตามหน้าที่ด้วย
หลังทราบเรื่อง พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองขอนแก่น นายอรรถพล ทิพย์ดารา ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น สนธิกำลัง นำหมายค้นของศาลจังหวัดขอนแก่น ที่ 407/2568 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2568 เข้าทำการตรวจค้นร้านไอฮักบาร์ โดยมี น.ส.สุนันท์ทิตา (สงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นพนักงานของร้าน ทำหน้าที่ แคชเชียร์ เป็นผู้นำการตรวจค้น เนื่องจากผู้จัดการและเจ้าของร้านไม่อยู่ที่ร้าน
จากการตรวจค้นทราบข้อมูลว่าร้าน ไอฮัก อิซากายะ บาร์ เปิดให้บริการในส่วนของห้องคาราโอเกะ จำนวน 4 ห้อง พบผู้ใช้บริการ 25 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 11 คน(อายุต่ำกว่า 20 ปี 1 คน) ผู้หญิง 14 คน และควบคุมตัวพนักงานผู้ชาย 2 คน ผู้หญิง 3 คนไปตรวจปัสสาวะ พบผลเป็นบวก แยกเป็นเคตามีน 5 ราย เมทแอมเฟตามีน 18 ราย และไม่พบสารเสพติด 7 ราย
จากการสืบสวนเชื่อว่าร้านดังกล่าว มีการจำหน่ายสารเสพติดที่มีชื่อเรียกว่า “คอลลาเจน”มีส่วนผสมของยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) และวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2 (คีตามีน) จริง และมีการขายสุราเกินเวลาที่กกฎหมายกำหนดจริง จากนั้นได้นำตัวอย่างเครื่องดื่มที่ได้จากทางร้าน ทำการตรวจสอบ
เบื้องต้นพบว่า มีส่วนผสมของสารเสพติดดังกล่าวจริง จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมาย
มีรายงานเพิ่มเติมระบุว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจค้นและจับกุมนั้น ลูกค้าที่เข้ามากินดื่มกำลังยืนร้องเพลงและเต้นอย่างสนุกสนาน เป็นไปได้ว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้ปล่อยปละละเลยให้มีการนำยาเสพติดเข้าเสพได้ นอกจากนี้ยังพบอักว่าจัดตั้งสถานบริการโดยไม่รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ สถานบริการ พ.ศ 2509 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป