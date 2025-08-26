สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดำเนินการออกประกาศ สผ.
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
1. ประกาศ สผ. เรื่อง คุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์การประเมินเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2568 และ 2. ประกาศ สผ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2568 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 142 ตอนพิเศษ 275 ง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2568 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สผ. เรื่อง คุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์การประเมินเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 และแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สผ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประกาศ สผ. เรื่อง คุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์การประเมินเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2568 โดยมีสาระสำคัญของประกาศฯ ได้แก่
1.1 ยกเลิก ประกาศ สผ. เรื่อง คุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์การประเมินเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
1.2 เพิ่มเติมคำนิยาม “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3 จำนวนผลงานของผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ของผู้จัดทำรายงานฯ บุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล
1.3.1 ผลงานประกอบด้วย
(ก) การจัดทำรายงานฯ โครงการ กิจการหรือการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อแห่งชาติ
(ข) การจัดทำรายงานฯ โครงการ กิจการหรือการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
(ค) ผลงานสิ่งแวดล้อมอื่นๆ กรณี ผู้จัดทำรายงานฯ บุคคลธรรมดา เพิ่มผลงานการสอนของผู้จัดทำรายงานฯ บุคคลธรรมดาตามข้อ 8 (2) แห่งกฎกระทรวง
1.3.2 ผู้จัดทำรายงานฯ บุคคลธรรมดา ที่มีคุณวุฒิตรงตามกฎกระทรวง
กรณีขอรับใบอนุญาตฯ ผลงานอย่างหนึ่งอย่างใด รวมกันไม่น้อยกว่า 3 โครงการ โดยมี (ก) หรือ (ข) อย่างน้อย 1 โครงการที่เสนอ สผ.
กรณีขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผลงานอย่างหนึ่งอย่างใด รวมกันไม่น้อยกว่า 3 โครงการ โดยมี (ก) หรือ (ข) อย่างน้อย 1 โครงการที่เสนอ สผ. ในรอบอายุใบอนุญาตฯ สุดท้ายของผู้จัดทำรายงานฯ
บุคคลธรรมดา ที่แสดงไว้ในหนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ
1.3.3 ผู้จัดทำรายงานฯ บุคคลธรรมดา ที่มีคุณวุฒิไม่ตรงตามกฎกระทรวง
กรณีขอรับใบอนุญาตฯ ผลงานอย่างหนึ่งอย่างใด รวมกันไม่น้อยกว่า 10 โครงการ โดยมี (ก) หรือ (ข) อย่างน้อย 1 โครงการที่เสนอ สผ.
กรณีขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผลงานอย่างหนึ่งอย่างใด รวมกันไม่น้อยกว่า 3 โครงการ โดยมี (ก) หรือ (ข) อย่างน้อย 1 โครงการที่เสนอ สผ. ในรอบอายุใบอนุญาตฯ สุดท้ายของผู้จัดทำรายงานฯ บุคคลธรรมดา ที่แสดงไว้ในหนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ
1.3.4 ผู้จัดทำรายงานฯ นิติบุคคล
กรณีขอรับใบอนุญาตฯ ผลงานอย่างหนึ่งอย่างใด รวมกันไม่น้อยกว่า 3 โครงการ โดยมี (ก) หรือ (ข) อย่างน้อย 1 โครงการที่เสนอ สผ.
กรณีขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผลงานอย่างหนึ่งอย่างใด รวมกันไม่น้อยกว่า 3 โครงการ โดยมี (ก) หรือ (ข) อย่างน้อย 1 โครงการที่เสนอ สผ. ในรอบอายุใบอนุญาตฯ สุดท้ายของผู้จัดทำรายงานฯ
นิติบุคคลที่แสดงไว้ในหนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ
1.4 ผลงาน และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำ มีผลงานอย่างหนึ่งอย่างใด
อย่างน้อย 1 โครงการ
1.5 หลักเกณฑ์การเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการจัดทำรายงานฯ
1.5.1 ผู้จัดทำรายงานฯ บุคคลธรรมดา
1) ขอรับ/ขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ มีคะแนนรวม ข้อ 5.1 (1) (2) (3) และ (4) ไม่น้อยกว่า
70.00 คะแนน
2) กรณีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ ประเภทผู้ชำนาญการ หรือสภาวิชาชีพวิศวกรรม สาขาสิ่งแวดล้อม แล้วแต่ กรณี และมีสถานภาพเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพนั้นๆ ให้ได้รับการยกเว้นการสอบสัมภาษณ์ และให้ถือว่าผ่านการประเมินตาม 5.1 (1) และ (2) แล้ว
3) กรณีขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ ให้ได้รับการยกเว้นการสอบสัมภาษณ์ เว้นแต่ผู้ขอรับ
การประเมินเป็นผู้จัดทำรายงานฯ ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต และถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามข้อ 21 (1) และข้อ 22 (3) แห่งกฎกระทรวง ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
1.5.2 ผู้จัดทำรายงานฯ นิติบุคคล
ขอรับ/ขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ มีคะแนนรวม ข้อ 5.2 (1) (2) (3) และ (4) ไม่น้อยกว่า
70.00 คะแนน
1.6 ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ได้ยื่นคำขอภายหลังจากประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้ผลงานของผู้จัดทำรายงานฯมีผลใช้บังคับในการพิจารณาขอต่ออายุใบอนุญาตครั้งถัดไป
2. ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาระสำคัญของประกาศฯ ได้แก่
2.1 การยกเลิกประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ 8 คือ ประกาศ สผ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาการอนุญาตเป็นผู้จัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 และประกาศ สผ. เรื่อง แบบคำขอใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต ลงวันที่ 23 กันยายน 2565
2.2 เพิ่มเติมคำนิยาม “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงคำนิยาม “คำขอ” และ “ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน”
2.3 การเพิ่มเติมรายละเอียดการกรอกข้อมูลคำขอในระบบ Smart EIA Plus ตามประเภทคำขอและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.4 ขั้นตอนการดำเนินการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สผ.
2.4.1 การยื่นคำขอ เป็นการกรอกข้อมูลคำขอในระบบ พร้อมอัปโหลดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง แบบฟอร์มประกอบคำขอ ให้เป็นไปตามคู่มือการขอรับใบอนุญาตเป้นผู้จัดทำรายงานฯ
2.4.2 ระยะเวลาในการแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใด ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการ สผ. กำหนด
2.4.3 ระยะเวลาการแจ้งผลการตรวจสอบคำขอ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน กระบวนงานการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 การดำเนินการกรณีระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สผ. เกิดปัญหาหรือมีเหตุขัดข้องจนไม่สามารถ ใช้งานระบบได้ หรือพบเหตุที่อาจทาให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบ
2.5.1 แจ้งเหตุขัดข้อง เพื่อแก้ไขระบบให้สามารถใช้งานได้
2.5.2 ผู้ยื่นคำขอ ยื่นหนังสือนำส่งคำขอ พร้อมด้วยคำขอ และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ
คำขอ ตามแบบฟอร์มคำขอตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแจ้งเหตุปัญหาหรือเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถยื่นคำขอในระบบได้
ประกาศ สผ. เรื่อง คุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์การประเมินเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2568 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/80784.pdf