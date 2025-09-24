เปิดข้อมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วง มูลค่ากว่า 8 หมื่นล้าน พบ ช่วงที่เกิดเหตุเป็นสัญญาที่ 1 รับเหมาโดย CKST-PL JOINT VENTURE

เปิดข้อมูล! พื้นที่ถนนทรุดตัวหน้าวชิรพยาบาลอยู่ในสัญญา 1 ของรถไฟฟ้าสายสีม่วง รับเหมาโดย "ช.การช่าง-ซิโน-ไทย"
จากกรณี เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (24 ก.ย.) เกิดเหตุถนนหน้าวชิรพยาบาลทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ประมาณ 30x30 เมตร และลึกกว่า 50 เมตร ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก เจ้าหน้าที่ต้องปิดเส้นทางและแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่
จากรายงานเบื้องต้น พื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งมีพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยมีการแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 6 สัญญา มูลค่ารวมกว่า 8.2 หมื่นล้านบาท
เจาะลึกสัญญาที่ 1 พื้นที่เกิดเหตุ
สำหรับจุดที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ สัญญาที่ 1 ซึ่งเป็นงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน–หอสมุดแห่งชาติ มีระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร มูลค่า 19,430 ล้านบาท โดยมีผู้รับจ้างคือ CKST-PL JOINT VENTURE ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงนี้ มีระยะทางรวม 23.6 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2,005 วัน หรือราว 5 ปีครึ่ง และมีกำหนดเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ในปี 2570 โดยโครงการนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในอนาคต เช่น รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ที่สถานีเตาปูนและสถานีสามยอด รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีส้มที่สถานีผ่านฟ้าในอนาคต