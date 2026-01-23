เช้านี้ ทั่วกรุงเกินครึ่ง PM2.5 ขยับลง “บางแค” เขตเดียวติดเขียว

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 33.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡 ขยับลงมาจากเมื่อวานนี้ (22 ม.ค.69) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 36.3 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ( 10 อันดับแรก ยังติดส้ม 🟠)
1 เขตลาดกระบัง 49.4 มคก./ลบ.ม.
2 เขตพระโขนง 43.3 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบางรัก 40.4 มคก./ลบ.ม.
4 เขตราชเทวี 39.5 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 39.4 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางพลัด 38.9 มคก./ลบ.ม.
7 เขตคลองสามวา 38.8 มคก./ลบ.ม.
8 สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง 38.4 มคก./ลบ.ม.
9 เขตปทุมวัน 38.2 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบึงกุ่ม 37.9 มคก./ลบ.ม.
11 เขตคลองเตย 37.4 มคก./ลบ.ม.
12 เขตพระนคร 37.1 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
30.6 - 34.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
29.6 - 49.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
27.2 - 39.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
28.6 - 43.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
25.3 - 38.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
25 - 35.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์