เช้านี้ คนกรุงปอดโล่ง PM2.5 ขยับลด ! เหลือแค่ “ปทุมวัน-ลาดกระบัง” ติดส้ม

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 29.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ) ซึ่งลดลงกว่าวานนี้ (20 ม.ค.69) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 39.7 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
🟠 1 เขตปทุมวัน 48.2 มคก./ลบ.ม.
🟠 2 เขตลาดกระบัง 39.8 มคก./ลบ.ม.
3 เขตจตุจักร 37.1 มคก./ลบ.ม.
4 เขตคลองสามวา 36.9 มคก./ลบ.ม.
5 เขตบางรัก 36.3 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางคอแหลม 36.2 มคก./ลบ.ม.
7 เขตหนองจอก 35.9 มคก./ลบ.ม.
8 เขตหลักสี่ 35.6 มคก./ลบ.ม.
9 เขตพระนคร 34.6 มคก./ลบ.ม.
10 เขตประเวศ 34.4 มคก./ลบ.ม.
11 เขตราชเทวี 34.1 มคก./ลบ.ม.
12 เขตวังทองหลาง 34 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
29.7 - 37.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
24.9 - 39.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
22.3 - 34.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
23.7 - 48.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
22.3 - 32.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
21.6 - 29.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡ระดับสีเหลือง
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์