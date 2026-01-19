เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงลดลง ! “ทุ่งครุ” เขตเดียวสีเขียว

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 33.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ซึ่งยังทรงตัวจากเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน (18 ม.ค.69) คือ 33.4 มคก./ลบ.ม. หมายความว่าหลายเขตกว่าครึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ระดับสีเหลือง🟡 แต่ก็มีหลายเขตยังติด 🟠
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ยังติดสีส้ม
🟠 1 เขตจตุจักร 49 มคก./ลบ.ม.
🟠 2 เขตปทุมวัน 45.3 มคก./ลบ.ม.
🟠 3 เขตลาดกระบัง 44.4 มคก./ลบ.ม.
🟠 4 เขตบางรัก 41.6 มคก./ลบ.ม.
🟠 5 เขตหลักสี่ 40.5 มคก./ลบ.ม.
🟠 6 เขตสาทร 40.2 มคก./ลบ.ม.
🟠 7 เขตราชเทวี 39.6 มคก./ลบ.ม.
🟠 8 เขตคลองสามวา 39.1 มคก./ลบ.ม.
🟠 9 เขตพระนคร 38.9 มคก./ลบ.ม.
🟠 10 เขตบางซื่อ 38.5 มคก./ลบ.ม.
🟠 11 เขตประเวศ 38.4 มคก./ลบ.ม.
🟠 12 เขตสายไหม 37.9 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
31.5 - 49 มคก./ลบ.ม.
🟠 ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
28.9 - 44.4 มคก./ลบ.ม.
🟡ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
27.1 - 39.6 มคก./ลบ.ม.
🟡ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
27.2 - 45.3 มคก./ลบ.ม.
🟡ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
25.7 - 36.6 มคก./ลบ.ม.
🟡ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
23.4 - 34 มคก./ลบ.ม.
🟡ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์