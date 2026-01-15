บ่ายนี้ ฝุ่นPM2.5 ตลบกรุงเพิ่ม ! ติดแดง 5 เขต “ประเวศ” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร 📈 ประจำวันที่ 15 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น.
🟠พบคุณภาพอากาศ กทม.อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM.2.5 มีค่าเฉลี่ย 61 มคก./ลบ.ม. (สูงกว่าเมื่อช่วงเช้า 58.5 มคก./ลบ.ม.)
🔴 ยังพบค่าฝุ่นติดระดับสีแดงเพิ่มขึ้นเป็น 5 เขต ได้แก่ เขตประเวศ บางรัก ลาดกระบัง บางนา และจตุจักร (เมื่อช่วงเช้า ติดสีแดงเขตเดียว คือ บางรัก)
😷 12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร (11.00 น.)
🔴1 เขตประเวศ 83.3 มคก./ลบ.ม.
🔴2 เขตบางรัก 81.8 มคก./ลบ.ม.
🔴3 เขตลาดกระบัง 78.9 มคก./ลบ.ม.
🔴4 เขตบางนา 77.2 มคก./ลบ.ม.
🔴5 เขตจตุจักร 76.6 มคก./ลบ.ม.
🟠6 เขตสาทร 72.8 มคก./ลบ.ม.
🟠7 เขตปทุมวัน 71.4 มคก./ลบ.ม.
🟠8 เขตทวีวัฒนา 67.4 มคก./ลบ.ม.
🟠9 เขตหนองจอก 67.2 มคก./ลบ.ม.
🟠10 เขตยานนาวา 65.6 มคก./ลบ.ม.
🟠11 เขตมีนบุรี 65.4 มคก./ลบ.ม.
🟠12 เขตหลักสี่ 64.9 มคก./ลบ.ม
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🔴คุณภาพอากาศระดับสีแดง: มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทุกคน
▪️งดกิจกรรมกลางแจ้ง
▪️หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5
▪️หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
▪️ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์