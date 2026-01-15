เช้านี้ PM2.5 ยังคลุ้งหนักทั่วกรุง ! ทุกเขตติดโซนแดง-ส้ม

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 58.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ซึ่งสูงกว่าเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 57.1 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ระดับขีดสีแดง 🔴 และสีส้ม 🟠
🔴1 เขตบางรัก 87.2 มคก./ลบ.ม.
🟠 2 เขตสาทร 74.6 มคก./ลบ.ม.
🟠 3 เขตจตุจักร 74 มคก./ลบ.ม.
🟠 4 เขตปทุมวัน 72.6 มคก./ลบ.ม.
🟠 5 เขตประเวศ 71.7 มคก./ลบ.ม.
🟠 6 เขตลาดกระบัง 70 มคก./ลบ.ม.
🟠 7 เขตทวีวัฒนา 67.2 มคก./ลบ.ม.
🟠 8 เขตยานนาวา 65.8 มคก./ลบ.ม.
🟠 9 เขตบางนา 65.8 มคก./ลบ.ม.
🟠 10 เขตบางขุนเทียน 65 มคก./ลบ.ม.
🟠 11 เขตหลักสี่ 64.8 มคก./ลบ.ม.
🟠 12 เขตหนองแขม 62.2 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
53.2 - 74 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
46.3 - 71.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3️⃣กรุงเทพกลาง
40 - 61.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4️⃣กรุงเทพใต้
48.4 - 87.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5️⃣กรุงธนเหนือ
52.2 - 67.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6️⃣กรุงธนใต้
56 - 65 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
🔴คุณภาพอากาศระดับสีแดง: มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทุกคน
▪️งดกิจกรรมกลางแจ้ง
▪️หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5
▪️หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
▪️ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด