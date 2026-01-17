เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงลดลง ! แต่เกินค่ามาตรฐาน ติดส้มกว่าครึ่ง

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 41.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อวานนี้ คือ 57.3 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสีส้ม🟠
1 เขตจตุจักร 64 มคก./ลบ.ม.
2 เขตลาดกระบัง 61.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบึงกุ่ม 53 มคก./ลบ.ม.
4 เขตปทุมวัน 52.1 มคก./ลบ.ม.
5 เขตหลักสี่ 50.8 มคก./ลบ.ม.
6 เขตคลองสามวา 50.3 มคก./ลบ.ม.
7 เขตวังทองหลาง 49.7 มคก./ลบ.ม.
8 เขตประเวศ 49.4 มคก./ลบ.ม.
9 เขตหนองจอก 49.4 มคก./ลบ.ม.
10 เขตสาทร 49.3 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางรัก 48.4 มคก./ลบ.ม.
12 เขตสายไหม 47.8 มคก./ลบ.ม.
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์