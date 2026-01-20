ฝุ่น PM2.5 กทม. เช้าวันนี้เกินมาตรฐานหลายพื้นที่ ปทุมวันสูงสุด 62.1 ไมโครกรัมฯ

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยทั้งกรุงเทพฯ อยู่ที่ 39.7 มคก./ลบ.ม. สูงกว่าค่ามาตรฐาน หลายเขตเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเขตปทุมวัน จตุจักร และคลองสามวา ติดอันดับค่าฝุ่นสูงสุด ขณะที่ภาพรวมฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประชาชนควรสวมหน้ากากและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
วันนี้ (20 ม.ค.) ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 39.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตปทุมวัน 62.1 มคก./ลบ.ม.
2 เขตจตุจักร 54.4 มคก./ลบ.ม.
3 เขตคลองสามวา 48.7 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางรัก 48.2 มคก./ลบ.ม.
5 เขตลาดกระบัง 46.5 มคก./ลบ.ม.
6 เขตวังทองหลาง 46.4 มคก./ลบ.ม.
7 เขตหลักสี่ 45.7 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางคอแหลม 44.2 มคก./ลบ.ม.
9 เขตมีนบุรี 43.6 มคก./ลบ.ม.
10 เขตราชเทวี 43.3 มคก./ลบ.ม.
11 เขตสายไหม 42.5 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางซื่อ 42.3 มคก./ลบ.ม.
1.กรุงเทพเหนือ
39.9 - 54.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2.กรุงเทพตะวันออก
35.2 - 48.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3.กรุงเทพกลาง
33.8 - 46.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4.กรุงเทพใต้
33.2 - 62.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5.กรุงธนเหนือ
32.4 - 40.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6.กรุงธนใต้
30.7 - 40.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ข้อแนะนำสุขภาพ: คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์