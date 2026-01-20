เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงขยับขึ้นระดับส้ม ! “ปทุมวัน” พุ่งสูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍เช้านี้พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 39.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ในระดับสีส้ม🟠 (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ซึ่งกลับมาสูงขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ (19 ม.ค.69) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 33.7 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ติดระดับสีส้ม 🟠
1 เขตปทุมวัน 62.1 มคก./ลบ.ม.
2 เขตจตุจักร 54.4 มคก./ลบ.ม.
3 เขตคลองสามวา 48.7 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางรัก 48.2 มคก./ลบ.ม.
5 เขตลาดกระบัง 46.5 มคก./ลบ.ม.
6 เขตวังทองหลาง 46.4 มคก./ลบ.ม.
7 เขตหลักสี่ 45.7 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางคอแหลม 44.2 มคก./ลบ.ม.
9 เขตมีนบุรี 43.6 มคก./ลบ.ม.
10 เขตราชเทวี 43.3 มคก./ลบ.ม.
11 เขตสายไหม 42.5 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางซื่อ 42.3 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
39.9 - 54.4 มคก./ลบ.ม.
🟠 ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
35.2 - 48.7 มคก./ลบ.ม.
🟠 ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3️⃣กรุงเทพกลาง
33.8 - 46.4 มคก./ลบ.ม.
🟠 ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4️⃣กรุงเทพใต้
33.2 - 62.1 มคก./ลบ.ม.
🟠 ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5️⃣กรุงธนเหนือ
32.4 - 40.8 มคก./ลบ.ม.
🟡ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
30.7 - 40.1 มคก./ลบ.ม.
🟡ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์