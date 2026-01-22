เช้านี้ PM2.5 กรุงเทพฯ ขยับสูง สีส้มหลายพื้นที่ ลาดกระบังหนักสุด

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 22 ม.ค. ค่าเฉลี่ยทั้งเมืองอยู่ที่ 36.3 มคก./ลบ.ม. ใกล้ค่ามาตรฐาน พบเขตลาดกระบังสูงสุด 50.3 มคก./ลบ.ม. แนวโน้มฝุ่นเพิ่มขึ้น แนะประชาชนสวมหน้ากากและลดกิจกรรมกลางแจ้ง
วันนี้ (22 ม.ค.) ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 36.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตลาดกระบัง 50.3 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบางรัก 44.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตปทุมวัน 43.1 มคก./ลบ.ม.
4 เขตหนองจอก 42.2 มคก./ลบ.ม.
5 เขตพระนคร 41.7 มคก./ลบ.ม.
6 เขตคลองสามวา 41.5 มคก./ลบ.ม.
7 เขตหลักสี่ 41.4 มคก./ลบ.ม.
8 เขตตลิ่งชัน 40.9 มคก./ลบ.ม.
9 เขตประเวศ 40.6 มคก./ลบ.ม.
10 สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 39.8 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางคอแหลม 39.6 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางพลัด 39.5 มคก./ลบ.ม.
1.กรุงเทพเหนือ
33.9 - 41.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2.กรุงเทพตะวันออก
31.4 - 50.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3.กรุงเทพกลาง
26.1 - 41.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4.กรุงเทพใต้
30.7 - 44.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5.กรุงธนเหนือ
28.6 - 40.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6.กรุงธนใต้
30 - 37.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ข้อแนะนำสุขภาพ:คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์