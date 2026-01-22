เช้านี้ ทั่วกรุงกว่าครึ่ง PM2.5 ขยับขึ้น ! “ลาดกระบัง” สูงสุดระดับส้ม

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 36.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)ซึ่งขยับขึ้นจากเมื่อวานนี้ (21 ม.ค.69) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 29.7 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ติดระดับส้ม 🟠
1 เขตลาดกระบัง 50.3 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบางรัก 44.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตปทุมวัน 43.1 มคก./ลบ.ม.
4 เขตหนองจอก 42.2 มคก./ลบ.ม.
5 เขตพระนคร 41.7 มคก./ลบ.ม.
6 เขตคลองสามวา 41.5 มคก./ลบ.ม.
7 เขตหลักสี่ 41.4 มคก./ลบ.ม.
8 เขตตลิ่งชัน 40.9 มคก./ลบ.ม.
9 เขตประเวศ 40.6 มคก./ลบ.ม.
10 สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 39.8 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางคอแหลม 39.6 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางพลัด 39.5 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
33.9 - 41.4 มคก./ลบ.ม.
🟠 ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
31.4 - 50.3 มคก./ลบ.ม.
🟠 ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3️⃣กรุงเทพกลาง
26.1 - 41.7 มคก./ลบ.ม.
🟡ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
30.7 - 44.9 มคก./ลบ.ม.
🟡ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
28.6 - 40.9 มคก./ลบ.ม.
🟡ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
30 - 37.6 มคก./ลบ.ม.
🟡ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์