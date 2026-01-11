เช้านี้ ทั่วกรุง PM2.5 ขยับขึ้นติดสีส้ม กทม.เตือนอากาศปิด-กักฝุ่น 4 วัน

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 เมื่อเวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 37.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)ซึ่งสูงกว่าเมื่อวานนี้ (10 ม.ค.69) คือ 35.7 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1 เขตปทุมวัน 50.1 มคก./ลบ.ม.
2 เขตจตุจักร 47.3 มคก./ลบ.ม.
3 เขตประเวศ 44.7 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางรัก 44.4 มคก./ลบ.ม.
5 เขตสาทร 43.9 มคก./ลบ.ม.
6 เขตหนองแขม 43.5 มคก./ลบ.ม.
7 เขตลาดกระบัง 42.6 มคก./ลบ.ม.
8 เขตทวีวัฒนา 42.5 มคก./ลบ.ม.
9 เขตราชเทวี 42.4 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางขุนเทียน 42 มคก./ลบ.ม.
11 เขตหลักสี่ 41.7 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางพลัด 41.6 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
32.8 - 47.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
31 - 44.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3️⃣กรุงเทพกลาง
30.8 - 42.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
29.3 - 50.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
31.3 - 42.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
30.3 - 43.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
เตือนสภาวะอากาศปิด ช่วงวันที่ 12-15 ม.ค.69
ขณะเดียวกัน เมื่อวานนี้ (10 ม.ค.69) นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันฝุ่น PM2.5 ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงค์) บริเวณสวนป่าวิภาวดี เขตดินแดง โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตดินแดง สำนักสิ่งแวดล้อม สถานีตำรวจนครบาลดินแดง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
ผู้ว่าฯ กทม. และนายพรพรหม ได้ชี้แจง เรื่องสภาวะอากาศปิด ในช่วงวันที่ 12-15 ม.ค.ที่จะทำให้ PM2.5 พุ่งสูงขึ้นจนมีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมเผยแนวทางมาตรการป้องกันฝุ่น PM2.5 ณ แหล่งกำเนิด (ชมคลิป)