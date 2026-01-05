กทม.ฝุ่นพิษขยับ! PM2.5 พุ่งเกินมาตรฐาน 2 จุด “ปทุมวัน–จตุจักร” แตะ 40.8

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศฯ สรุปสถานการณ์เช้าวันที่ 5 ม.ค. 2569 ค่าฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯ เฉลี่ย 25.2 ไมโครกรัม/ลบ.ม. แนวโน้มเพิ่มขึ้น พบเกินมาตรฐานระดับสีส้ม 2 พื้นที่ “ปทุมวัน-จตุจักร” เริ่มกระทบสุขภาพ แนะประชาชนสวมหน้ากาก ลดกิจกรรมกลางแจ้ง ขณะสภาพอากาศระบายอากาศอ่อน เสี่ยงฝุ่นสะสมเพิ่ม
วันนี้ (5 ม.ค.) ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 ประจำวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 18.2-40.8 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 25.2 มคก./ลบ.ม.(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.) ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เกินมาตรฐานจำนวน 2 พื้นที่
ทั้งนี้ ณ เวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ในช่วง 19.3-40.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และ พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 2 พื้นที่ คือ
1.เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 40.8 มคก./ลบ.ม.
2.เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 38.5 มคก./ลบ.ม.
ข้อแนะนำสุขภาพ:
คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)
ระหว่างวันที่ 4-12 ม.ค.69 การระบายอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ "อ่อน" ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิดกับมีลมแรงในบางวัน จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะเริ่มมีค่าปานกลาง-ดี และคาดการณ์วันนี้ อากาศเย็นในตอนเช้า
จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบจุดความร้อน ในวันที่ 4 มกราคม 2568 จำนวน 1 จุด เวลา 13.24 น. แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
(เป็นเหตุเพลิงไหม้หญ้าบริเวณใกล้เคียง ขณะนี้เพลิงสงบแล้ว)
ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทาง Traffy Fondue และตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
- แอปพลิเคชัน AirBKK
- www.airbkk.com
- www.pr-bangkok.com
- FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
- FB: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร
- FB: กรุงเทพมหานคร
- LINE ALERT