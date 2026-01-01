กทม.ฝุ่น PM2.5 พุ่งเกินมาตรฐาน 70 พื้นที่ คุณภาพอากาศสีส้ม เริ่มกระทบสุขภาพ

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันนี้ (1 ม.ค.) พบค่าฝุ่นเฉลี่ยทั้งกรุงเทพฯ 58.8 มคก./ลบ.ม. สูงเกินค่ามาตรฐานใน 70 พื้นที่ แนวโน้มเพิ่มขึ้นและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนะประชาชนสวมหน้ากากป้องกัน หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหนัก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (1 ม.ค.) ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM 2.5 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 เวลา 09.00-11.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 41.4-74.4 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 58.8 มคก./ลบ.ม.(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.) ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เกินมาตรฐานจำนวน 70 พื้นที่
และเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 70 พื้นที่ คือ 1.เขตราชเทวี 2.เขตสัมพันธวงศ์ 3.เขตพญาไท 4.เขตวังทองหลาง 5.เขตปทุมวัน 6.เขตบางรัก 7.เขตบางคอแหลม 8.เขตยานนาวา 9.เขตจตุจักร 10.เขตบางกะปิ 11.เขตลาดกระบัง 12.เขตธนบุรี 13.เขตคลองสาน 14.เขตบางกอกน้อย 15.เขตภาษีเจริญ 16.เขตบางเขน 17.เขตบางพลัด 18.เขตบางขุนเทียน 19.เขตพระนคร 20.เขตสาทร 21.เขตคลองเตย 22.เขตบางซื่อ 23.เขตหลักสี่ 24.เขตบึงกุ่ม 25.เขตสวนหลวง 26.เขตลาดพร้าว 27.เขตคลองสามวา 28.เขตสายไหม 29.เขตห้วยขวาง 30.เขตสะพานสูง 31.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 32.เขตบางแค 33.เขตจอมทอง 34.เขตดอนเมือง 35.เขตดินแดง 36.เขตพระโขนง 37.เขตราษฎร์บูรณะ 38.เขตบางกอกใหญ่ 39.เขตตลิ่งชัน 40.เขตทวีวัฒนา 41.เขตดุสิต 42.เขตหนองแขม 43.เขตบางบอน 44.เขตทุ่งครุ 45.เขตวัฒนา 46.เขตบางนา 47.เขตคันนายาว 48.เขตมีนบุรี 49.เขตหนองจอก 50.เขตประเวศ 51.สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 52.สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร 53.สวนจตุจักร เขตจตุจักร 54.สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ 55.สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง 56.อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย 57.สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง 58.สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ 59.สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย 60.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร 61.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย 62.สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 63.สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค 64.สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา 65.สวนพระนคร เขตลาดกระบัง 66.สวนหนองจอก เขตหนองจอก 67.สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน 68.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม 69.สวนสันติภาพ เขตราชเทวี 70.สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด
ข้อแนะนำสุขภาพ: คุณภาพ อากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์