ฝุ่นจมเมือง! PM2.5 กทม.เกินมาตรฐานวงกว้าง คาดแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

รายงานคุณภาพอากาศกรุงเทพฯ ระบุ PM2.5 อยู่ในระดับเริ่มกระทบสุขภาพ ครอบคลุม 69 พื้นที่ ค่าฝุ่นสูงสุด 66.5 มคก./ลบ.ม. ขณะกรมอุตุฯ เผยการระบายอากาศไม่ดีถึง 10 ธ.ค. คาดค่าฝุ่นยังเพิ่ม แต่มีโอกาสลดลงช่วง 4–6 ธ.ค. จากฝนโปรยบางพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนลดกิจกรรมก่อฝุ่นและเฝ้าระวังสุขภาพอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (2 ธ.ค.) ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร : ประจำวันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) : ตรวจวัดได้ 36.3-66.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 69 พื้นที่ คือ
1.เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 66.5 มคก./ลบ.ม.
2.เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 61.3 มคก./ลบ.ม.
3.เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี : มีค่าเท่ากับ 61.3 มคก./ลบ.ม.
4.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 60.6 มคก./ลบ.ม.
5.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 57.1 มคก./ลบ.ม.
6.เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 56.6 มคก./ลบ.ม.
7.เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี : มีค่าเท่ากับ 56.4 มคก./ลบ.ม.
8.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 56.2 มคก./ลบ.ม.
9.เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 55.5 มคก./ลบ.ม.
10.เขตยานนาวา ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ : มีค่าเท่ากับ 55.4 มคก./ลบ.ม.
11.เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 54.9 มคก./ลบ.ม.
12.เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 54.9 มคก./ลบ.ม.
13.เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ : มีค่าเท่ากับ 54.7 มคก./ลบ.ม.
14.เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน : มีค่าเท่ากับ 54.4 มคก./ลบ.ม.
15.เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 54.1 มคก./ลบ.ม.
16.เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย : มีค่าเท่ากับ 54.0 มคก./ลบ.ม.
17.เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 53.3 มคก./ลบ.ม.
18.เขตบางนา บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา : มีค่าเท่ากับ 53.0 มคก./ลบ.ม.
19.เขตพญาไท หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง : มีค่าเท่ากับ 52.9 มคก./ลบ.ม.
20.เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ : มีค่าเท่ากับ 52.8 มคก./ลบ.ม.
21.เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 52.6 มคก./ลบ.ม.
22.เขตดินแดง ริมถนนวิภาวดีรังสิต : มีค่าเท่ากับ 52.3 มคก./ลบ.ม.
23.เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 51.9 มคก./ลบ.ม.
24.เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 51.3 มคก./ลบ.ม.
25.เขตบางบอน ใกล้ตลาดบางบอน : มีค่าเท่ากับ 51.1 มคก./ลบ.ม.
26.เขตดอนเมือง ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 50.8 มคก./ลบ.ม.
27.เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 50.7 มคก./ลบ.ม.
28.เขตดุสิต ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต : มีค่าเท่ากับ 50.7 มคก./ลบ.ม.
29.เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 50.5 มคก./ลบ.ม.
30.เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 50.5 มคก./ลบ.ม.
31.เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 50.0 มคก./ลบ.ม.
32.เขตจอมทอง ภายในสำนักงานเขตจอมทอง : มีค่าเท่ากับ 49.6 มคก./ลบ.ม.
33.เขตบึงกุ่ม ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 49.5 มคก./ลบ.ม.
34.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 49.5 มคก./ลบ.ม.
35.เขตราษฎร์บูรณะ ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : มีค่าเท่ากับ 49.4 มคก./ลบ.ม.
36.เขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม : มีค่าเท่ากับ 49.2 มคก./ลบ.ม.
37.เขตทุ่งครุ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มีค่าเท่ากับ 48.4 มคก./ลบ.ม.
38.เขตหนองจอก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 48.3 มคก./ลบ.ม.
39.เขตบางแค ภายในสำนักงานเขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 48.2 มคก./ลบ.ม.
40.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 48.1 มคก./ลบ.ม.
41.สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ : มีค่าเท่ากับ 47.8 มคก./ลบ.ม.
42.เขตลาดพร้าว ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว : มีค่าเท่ากับ 47.7 มคก./ลบ.ม.
43.สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 46.9 มคก./ลบ.ม.
44.สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 46.4 มคก./ลบ.ม.
45.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มีค่าเท่ากับ 46.2 มคก./ลบ.ม.
46.สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 46.2 มคก./ลบ.ม.
47.เขตคันนายาว บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา : มีค่าเท่ากับ 45.9 มคก./ลบ.ม.
48.สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 45.9 มคก./ลบ.ม.
49.สวนหนองจอก เขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 45.3 มคก./ลบ.ม.
50.เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 44.9 มคก./ลบ.ม.
51.อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 44.8 มคก./ลบ.ม.
52.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม : มีค่าเท่ากับ 44.6 มคก./ลบ.ม.
53.เขตบางกะปิ ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ : มีค่าเท่ากับ 44.4 มคก./ลบ.ม.
54.เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 44.3 มคก./ลบ.ม.
55.สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 44.3 มคก./ลบ.ม.
56.เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 43.9 มคก./ลบ.ม.
57.สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา : มีค่าเท่ากับ 43.6 มคก./ลบ.ม.
58.สวนสันติภาพ เขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 43.1 มคก./ลบ.ม.
59.สวนจตุจักร เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 42.3 มคก./ลบ.ม.
60.เขตพระโขนง ภายในสำนักงานเขตพระโขนง : มีค่าเท่ากับ 41.2 มคก./ลบ.ม.
61.สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 41.0 มคก./ลบ.ม.
62.สวนพระนคร เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 40.9 มคก./ลบ.ม.
63.เขตสวนหลวง ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง : มีค่าเท่ากับ 40.7 มคก./ลบ.ม.
64.สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 40.3 มคก./ลบ.ม.
65.เขตห้วยขวาง ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ : มีค่าเท่ากับ 40.2 มคก./ลบ.ม.
66.สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 40.2 มคก./ลบ.ม.
67.สวนลุมพินี เขตปทุมวัน : มีค่าเท่ากับ 38.9 มคก./ลบ.ม.
68.เขตวัฒนา ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) : มีค่าเท่ากับ 38.8 มคก./ลบ.ม.
69.เขตสะพานสูง ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง : มีค่าเท่ากับ 38.6 มคก./ลบ.ม.
ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร : อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส
ข้อแนะนำสุขภาพ: คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)ระหว่างวันที่ 2- 10 ธ.ค. การระบายอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ "ไม่ดี/อ่อน" ขณะเกิดภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้น จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่น ละอองมีค่าสูงขึ้น แต่ในช่วงวันที่ 4 - 6 ธ.ค. ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมี ลักษณะค่อนข้างเปิดและมีโอกาสเกิดฝนตก จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้น ของฝุ่นละอองจะมีค่าลดลงได้ในช่วงดังกล่าว และคาดการณ์วันนี้อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส
จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้” 1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น 2. งดเผาขยะ งดจุดธูป 3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง 4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และ 5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน
แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
- แอปพลิเคชัน AirBKK
- www.airbkk.com
- https://greener.bangkok.go.th
- www.pr-bangkok.com
- FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กทม
- FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
- FB: กรุงเทพมหานคร
- LINE ALERT
ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง Traffy Fondue