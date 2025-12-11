จากมอนสู่เชฟ "Ragnarok Monster Kitchen" พร้อมให้เล่นแล้ว!

Gravity เปิดตัว "Ragnarok Monster Kitchen" เกมบริหารร้านอาหารที่ให้เหล่ามอนสเตอร์จากโลก Ragnarok รับบทเป็นเชฟ พร้อมให้ดาวน์โหลดและเล่นได้ทันทีผ่าน Google Play และ Apple App Store แล้ววันนี้
Ragnarok Monster Kitchen คือเกมบริหารร้านอาหารแนวไฮบริดแคชชวลที่หยิบเอาเหล่า มอนสเตอร์สุดไอคอนิกแห่งโลก Ragnarok มาแปลงโฉมเป็นเชฟมือหนึ่งประจำครัว ด้วย UI ที่เข้าใจง่าย เล่นไม่ยาก และ เกมเพลย์ที่รวดเร็ว ผู้เล่นสามารถสนุกได้แม้มีเวลาไม่นาน และยังรู้สึกถึงความก้าวหน้าของตัวละครได้อย่างชัดเจน ด่านร้านอาหารแต่ละธีมจะมอบเมนูใหม่ ๆ และสูตรอาหารให้ปลดล็อก ขณะที่มอนสเตอร์ยอดนิยมอย่าง Poring, Savage Bebe และ Wild Rose จะมาสร้างสีสันและความน่ารักให้ครัวของผู้เล่นแบบเต็มที่
ตัวเกมยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการดูแลแขกพิเศษ ภารกิจส่งอาหารแบบแข่งเวลา หรือการต่อสู้กับบอสที่เพิ่มความท้าทาย ทำให้แต่ละช่วงของการเล่นเต็มไปด้วยความสนุก ผู้เล่นยังสามารถปรับแต่งและเสริมความแข็งแกร่งให้เหล่าเชฟมอนสเตอร์ผ่านระบบคอสตูมและสัตว์เลี้ยง พร้อมระบบผ่านด่านที่ช่วยสร้างความรู้สึกเติบโตและความเพลิดเพลินอย่างต่อเนื่อง
จอง อินฮวา ผู้จัดการโครงการ Ragnarok Monster Kitchen จาก Gravity กล่าวว่า เกมนี้หยิบเสน่ห์ของโลก Ragnarok มาตีความใหม่ ให้เหล่ามอนสเตอร์สวมบทเป็นเชฟ ส่วนผู้เล่นก็รับหน้าที่ดูแลร้านอาหารของตัวเองอย่างเต็มตัว ทีมพัฒนาออกแบบทุกอย่างให้เล่นง่าย สนุกทันใจ และเข้าถึงเสน่ห์ของเกมแนวแคชชวลได้แบบเต็มที่ พร้อมเสริมว่าทีมงานกำลังเตรียมอัปเดตคอนเทนต์และกิจกรรมใหม่ ๆ สำหรับผู้เล่นทั่วโลก และหวังว่าจะได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากผู้เล่นอย่างต่อเนื่อง
Ragnarok Monster Kitchen พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วบน Google Play และ Apple App Store ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://rmk.gnjoy.com/
