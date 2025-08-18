เกมมือถือ Ragnarok ฉบับแบทเทิลรอยัล เปิด CBT แล้ววันนี้!

Gravity Game Tech เปิดให้เข้าร่วมทดสอบ "Ragnarok Endless trails" (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) เกมมือถือแนว Roguelike Battle Royale จากไอพี Ragnarok Online ที่พัฒนาโดยคนไทย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 สิงหาคม 2568
นักผจญภัยจะได้สร้างสรรค์สกิลต่อสู้ ผสมผสานกลยุทธ์ และพัฒนาตัวละครสู่คลาสสุดคลาสสิก เช่น Swordman, Archer หรือ Mage ตามแบบ Ragnarok Online เพื่อเอาชีวิตรอดจากการจู่โจมของมอนสเตอร์จากทุกทิศทาง นอกจากความสนุกในการต่อสู้ ยังมีระบบอัปเกรดตัวละครอย่างครบครัน ได้แก่ Main Stage, Battle Royale, Equipment & Mercenary System, Costume System, Quest System, Talent System, Season Pass และ Shop (Daily & Weekly Shop, Gachapon)
ผู้เล่นทุกคนที่เข้าเกมในช่วงทดสอบจะได้รับไอเทมดังนี้:
• 18 สิงหาคม: Poring Shard *10,000, 1,000,000 Zeny, Garment Cos Box *1 (สุ่ม)
• 19 สิงหาคม: Headgear Cos Box *1 (สุ่ม), Golden Poring Coins *200
• 20 สิงหาคม: Top Suit Cos Box *1 (สุ่ม), Bottom Suit Cos Box *1 (สุ่ม), Champion's Chest *1 (ได้ทุกอุปกรณ์ Epic), All Upgrade Scroll Box *200, 10,000,000 Zeny
• 21 สิงหาคม: Hero's Relic Treasure *6 (สุ่ม), Poring Shard *100,000, Cape Costume Box *1 (สุ่ม)
[New Content]
อัปเดทใหม่ให้นักผจญภัยได้สัมผัสความท้าทายและความสนุกที่มากขึ้น:
• Normal Stage 30
• 100 Floors Endless Tower
• New Battle Royale (Turbo Mode)
• ระบบ Battle Royale Tier & Ranking
• เพิ่มสกิล Buff ในฉากต่อสู้
• อาวุธและสกิลใหม่ 2 ชนิด
[Improvements]
• แก้ไขปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานและเครื่องร้อน
• แก้ไขปัญหาเสียงบน Android และ iOS
• ปรับแต่งรูปแบบการเล่น Battle Royale Turbo Mode โดยเพิ่ม Boss และ Mini Boss เข้าสู่สนาม
• ปรับปรุงความสวยงามของ UI
• ปรับปรุงความเสถียรของโหมด Battle Royale
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ ผู้ทดสอบที่ทำภารกิจครบตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์เลือกรับของรางวัลสุดพิเศษจากเกมในเครือ Gravity Game Tech ได้แก่ Ragnarok Online, Ragnarok Online Classic, Ragnarok V: Returns และ The Ragnarok SEA โดยผู้ทดสอบต้องทำภารกิจทั้ง 3 อย่างให้สำเร็จ ดังนี้
1. ผ่าน Stage 25
2. ผ่าน Endless Tower ชั้น 50
3. เข้าเล่น Battle Royale วันละ 10 ครั้งอย่างน้อย 4 วัน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
• ผู้ทดสอบสามารถเลือกรับของรางวัลได้ เพียง 1 บัญชี และ 1 เกมเท่านั้น โดยต้องกรอกแบบสอบถามหลังการทดสอบให้ครบถ้วน
• แบบสอบถามจะเปิดให้กรอก วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 12.00 น. – 26 สิงหาคม 2568 เวลา 12.00 น.
• ผู้ทดสอบสามารถกรอกแบบสอบถามได้ผ่าน ลิงก์ที่ประกาศภายในเกม หรือ ลิงก์นี้: https://forms.gle/AXDHCAPpPbVqHbyD7
• หลังสิ้นสุดการตรวจสอบแบบสอบถาม ทีมงานจะสรุปและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางเว็บไซต์ Mobile.gnjoy.in.th ภายใน วันที่ 28 สิงหาคม 2568
• ของรางวัลจะถูกจัดส่งตามข้อมูลที่ผู้ทดสอบให้ไว้ ภายใน 14 วันทำการหลังประกาศรายชื่อ
Ragnarok Endless trails เปิดทดสอบตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 สิงหาคม 2568 ดาวน์โหลดเกมได้ทั้ง Google play Store และ App Store เข้าร่วม Discord เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้พัฒนาได้ที่ https://discord.gg/2zRsTm6q9F
