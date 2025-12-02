Ragnarok Festa 2025 มหกรรมรวมพลคนเล่นแร็ค 13 ธ.ค.นี้!

Gravity ขอเรียนเชิญแฟนๆ Ragnarok, เกมเมอร์, และผู้ที่มีใจรักในความสนุกเข้าร่วมงาน Ragnarok Festa 2025 Presented by OneOne มหกรรมเกมและอีสปอร์ตระดับนานาชาติ ณ UOB Live Hall ศูนย์การค้า Emsphere วันที่ 13 ธันวาคมนี้ เข้างานฟรี!
Ragnarok Festa มหกรรมเกมที่รวมเกม Ragnarok IP ต่าง ๆ มากมายไว้ในงานเดียว เพื่อแฟน ๆ ผู้รัก Ragnarok โดยเฉพาะ โดยในปีนี้จัดขึ้นในธีม Geffen เมืองแห่งเวทมนต์ ที่จะมารังสรรค์ความสนุกแบบไม่รู้จบให้แฟน ๆ ได้เพลิดเพลินตลอดทั้งงาน
ไฮไลท์ภายในงาน
1. รวมบูธ และกิจกรรมมากมายจากเกม Ragnarok กว่า 18 เวอร์ชั่น
พบกับบูธ และกิจกรรมจากเกม Ragnarok กว่า 18 เวอร์ชั่น โดยประกอบไปด้วยเกมที่น่าจับมองอย่าง Ragnarok Abyss, Ragnarok Century, Ragnarok The New World, และ Ragnarok Online 3
2. การแข่งขัน eSport รอบชิงชนะเลิศ 4 เกม
ร่วมเชียร์การแข่งขัยแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีกับ 4 เกมภายในงานเดียว!! ได้แก่
● Ragnarok Stars 2025 จากเกม Ragnarok Online
● Ragnarok Classic Championship 2025 จากเกม Ragnarok Classic
● Ragnarok Landverse Championship 2025 จากเกม Ragnarok Landverse
● และการแข่งขันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้ The Ragnarok Championship 2025 จากเกม The Ragnarok
3. มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน PiXXiE
เตรียมรับดาเมจแบบเกินต้านจากศิลปิน 3 สาวสุดน่ารัก PiXXiE กับการแสดงสด!
4. Ragnarok Monster Shop
พบกับผลิตภัณฑ์ลาย Ragnarok สุดน่ารักในราคาพิเศษ และสินค้า Exclusive ที่จะเปิดขายภายในงานนี้เท่านั้น
และนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในงาน ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้เพื่อนเข้าไปสัมผัสความสนุกในงาน Ragnarok Festa 2025 Presented by OneOne ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rofesta.gnjoy.in.th/ และแฟนเพจ Gravity Game Tech
