Ragnarok Festa 2025 แจกสิทธิ์ 1,000 VIP PASS หมดอย่างรวดเร็วใน 1 วัน!

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2025 เวลา 15.00 น. ทาง Gravity Game Tech ได้ทำการเปิดตัวงาน Ragnarok Festa 2025 Presented By OneOne อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดกิจกรรมลงทะเบียนรับสิทธิ์ VIP PASS บนหน้าเว็บไซต์ eventpop โดยลงทะเบียนครบ 1,000 สิทธิ์อย่างรวดเร็วใน 1 วันเท่านั้น
สำหรับแฟน ๆ ที่พลาดกิจกรรมนี้ ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะยังมีกิจกรรมแจกสิทธิ VIP ในเร็ว ๆ นี้ อีกเพียบ ติดตามแฟนเพจ Gravity Game Tech, เกมต่อไปนี้, และรวมถึงเหล่าพาร์ทเนอร์ เพื่อไม่พลาดข่าวสาร
● Gravity Game Tech: https://www.facebook.com/gravitygametech
● Ragnarok Online: https://www.facebook.com/RagnarokGGT
● Ragnarok Online Classic: https://www.facebook.com/RagnarokClassicGGT
● Ragnarok Online Landverse Thailand: https://www.facebook.com/ROLandverseTH
● The Ragnarok: https://www.facebook.com/Theragnarok.th
เกี่ยวกับงาน Ragnarok Festa 2025 Presented By OneOne
Ragnarok Festa 2025 มหกรรมเกมและอีสปอร์ต ระดับนานาชาติของ RAGNAROK เตรียมพบกับประสบการณ์ความสนุกสุดยิ่งใหญ่ กิจกรรมแจกของรางวัลแบบจัดเต็ม พร้อมคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก PiXXiE ที่ UOB LIVE HALL ศูนย์การค้า EMSPHERE ชั้น 6 วันที่ 13 ธันวาคมนี้ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
Hightlights
● บูธกิจกรรม และของรางวัลมากมาย จากเกม Ragnarok กว่า 17 เวอร์ชั่น!
● รับชมการแข่งขัน eSports รอบชิงชนะเลิศ ประดับนานาชาติ เป็นแนบชิดติดเวที ทั้ง 4 เกม ในงานเดียว!
● พบกับสินค้าลิขสิทธิ์แท้จาก Gravity ใน Ragnarok Monster Shop
● พิเศษ! เตรียมรับดาเมจแบบเกินต้าน ในมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน PiXXiE
