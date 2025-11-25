"Ragnarok Abyss" เตรียมจัดงานเอ็กซ์คลูซีฟเทส 5 ประเทศ 28 พ.ย. – 6 ธ.ค.นี้

Ragnarok Abyss เตรียมจัดงาน "First Explorers – Special Trial" เปิดทดสอบเกมแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ครอบคลุม 5 ประเทศทั่วเอเชีย ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคมนี้
แฟรนไชส์ Ragnarok Online มีชื่อเสียงด้านการออกแบบโลกแฟนตาซี งานภาพสไตล์อนิเมะ ระบบอาชีพหลากหลาย และโครงสร้างโลกที่มีเอกลักษณ์ Ragnarok Abyss ได้สืบทอดองค์ประกอบเหล่านี้และปรับให้เหมาะสมกับผู้เล่นยุคใหม่ ทั้งงานภาพ ระบบต่อสู้ และโครงสร้างดันเจี้ยน พร้อมยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแฟรนไชส์ไว้ครบถ้วน
"First Explorers – Special Trial" ครั้งนี้มุ่งนำเสนอภาพรวมเกม ตั้งแต่พื้นที่สำรวจ มอนสเตอร์ใหม่ ดันเจี้ยน และระบบคอมแบตที่ตอบสนองเร็วและแม่นยำ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทดลองและแลกเปลี่ยนความเห็นกับทีมพัฒนาโดยตรง
ตารางกิจกรรมทั้ง 5 ประเทศ
• ฟิลิปปินส์ — 28 พฤศจิกายน 2025
• มาเลเซีย — 30 พฤศจิกายน 2025
• สิงคโปร์ — 2 ธันวาคม 2025
• อินโดนีเซีย — 4 ธันวาคม 2025
• ไทย — 6 ธันวาคม 2025
แม้จะเป็น Private Event สำหรับสื่อและครีเอเตอร์ แต่แฟนเกมสามารถติดตามภาพฟุตเทจ การสาธิตเกมเพลย์ และเนื้อหาสำคัญจากแต่ละประเทศได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://roabyss.com/, Facebook, Discord และ Line
Ragnarok Abyss เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับไอเทมพิเศษแล้วที่ https://roabyss.com/, Play Store, Apple และ AppGallery
