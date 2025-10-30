"Ragnarok 3" เผยตัวอย่างเกมเพลย์สงครามชิงดินแดนสุดยิ่งใหญ่!

"Ragnarok 3" ภาคใหม่ล่าสุดของ MMORPG ระดับตำนาน พัฒนาโดย Gravity Game Vision ร่วมกับ JoyMaker ปล่อยวิดีโอเกมเพลย์ "Emperium Showdown" เผยฉากการต่อสู้แบบ Siege สุดเข้มข้นที่เน้นทั้งกลยุทธ์และความร่วมมือระหว่างทีม บนสมรภูมิขนาดยักษ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน
Ragnarok 3 ยังคงสืบทอดโลกและระบบอาชีพสุดคลาสสิกของจักรวาล Ragnarok แต่ได้รับการรีบูทอย่างเต็มรูปแบบด้วยกราฟิกยุคใหม่ระดับ Next-Generation ตัวเกมถูกพัฒนาขึ้นหลัก ๆ สำหรับแพลตฟอร์ม PC พร้อมรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มกับอุปกรณ์มือถือ มอบประสบการณ์การผจญภัยที่ทั้งสดใหม่และอบอวลด้วยความทรงจำสำหรับแฟน Ragnarok รุ่นเก่า อีกทั้งเปิดโลกใหม่ให้ผู้เล่นรุ่นใหม่ได้สัมผัสความตื่นเต้นในจักรวาลสุดคลาสสิกอีกครั้ง
ระบบการเล่นหลักของ "Emperium Showdown"
ในวิดีโอเกมเพลย์ล่าสุด ผู้เล่นจะได้สัมผัสความเร้าใจของสงครามเชิงกลยุทธ์เต็มรูปแบบ "Emperium Showdown" เป็นเนื้อหาสงครามยึดดินแดนขั้นสุดท้าย ที่สองกิลด์จะต้องปะทะกันเพื่อชิงชัยเพียงหนึ่งเดียว
ภายในสมรภูมิ ผู้เล่นสามารถใช้อาวุธสงครามขนาดใหญ่ เช่น รถโจมตีป้อม, บันไดปีนป้อม, เครื่องจักรยักษ์ และปืนใหญ่ได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถวางกลยุทธ์และร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีม ในการโจมตีและป้องกันราวกับอยู่บนสนามรบจริง
โดยรวมแล้ว การเล่นจะเน้นไปที่การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการทำงานเป็นทีม ในแต่ละการต่อสู้จะมาพร้อมกับปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้และความท้าทายทางยุทธวิธี ซึ่งช่วยทำให้ผู้เล่นได้สัมผัสความสนุกและความตื่นเต้นที่เข้มข้นยิ่งขึ้น
สงครามชิงดินแดนแบบออฟไลน์! — กิจกรรมทดลองเล่นก่อนเปิดตัวประสบความสำเร็จ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีการจัด Pre-Launch Event แบบออฟไลน์ ให้ผู้เล่นได้สัมผัสระบบ Emperium Showdown ในหลายภูมิภาคของเอเชีย โดยผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนได้สัมผัสการต่อสู้ขนาดใหญ่และบรรยากาศสมจริงในแมตช์เรียลไทม์
ทีมงานกล่าวว่า “เราได้รับความคิดเห็นอันมีค่าโดยตรงจากผู้เล่นผ่านกิจกรรมทดลองเล่นก่อนเปิดตัวนี้ ซึ่งจะช่วยให้เราปรับปรุงคุณภาพของเกมให้ดียิ่งขึ้น” นอกจากนี้ ทีมงานยังบอกว่าจะพยายามจัดกิจกรรมทดลองเล่นในพื้นที่อื่น ๆ ที่ยังไม่ยืนยันวันจัด เพื่อให้ผู้เล่นจำนวนมากขึ้นได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ พร้อมเสริมว่า “เราหวังว่าจะได้พบกับผู้เล่นมากขึ้นในอนาคต”
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม "Ragnarok 3" ได้ที่เว็บไซต์ทางการ https://ro3global.com และช่องทางโซเชียลทั้ง Discord, Youtube, Naver Lounge และ Facebook
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*