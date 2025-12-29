บอกเล่าเหตุการณ์ผ่านดวงเมืองในปี 69

ดวงเมืองในปี 69 ไม่แตกต่างไปจากปี 68 มากนัก เนื่องจากดาวใหญ่ 4 ดวงคือ พฤหัสบดี เสาร์ ราหู และมฤตยู ยังคงโคจรในราศีเดิมคือ พฤหัสบดีในช่วง ม.ค.-พ.ค.โคจรในราศีเมถุน ในตำแหน่งโยคหน้าลัคนาและราหู เสาร์โคจรในราศีกุมภ์ในตำแหน่งโยคหลัง และมฤตยูทับเจ้าเรือนตนุในเรือนการเงิน
ดังนั้น เหตุการณ์บ้านเมืองในด้านต่างๆ อนุมานได้ดังนี้
1. ในด้านความมั่นคงและการเมืองความขัดแย้งชายแดนไทย-เขมร จนถึงขั้นปะทะกันด้วยอาวุธจะยุติลงด้วยไม่เกินกุมภาพันธ์ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในกัมพูชา และเป็นเหตุให้ตระกูลฮุนหมดอำนาจลง และมีผู้นำคนใหม่ขึ้นมาแทนภายใต้การกำกับของจีน
ส่วนในด้านการเมืองในประเทศไทยในช่วง ม.ค.-มี.ค. จะมีคดีความที่มีนักการเมืองเป็นจำเลยขึ้นสู่ศาล และมีการพิพากษาตัดสินจบลงด้วยจำเลยมีความผิดติดคุก และเว้นวรรคทางการเมืองจึงส่งผลกระทบถึงการเลือกตั้ง โดยเฉพาะต่อพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชน
แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นก่อน 28 พ.ค.แน่นอน และพรรคที่น่าจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล คงจะเป็นพรรคภูมิใจไทย โดยมีพรรคเพื่อไทยและพรรคกล้าธรรมเป็นพรรคร่วมหลัก พรรคขนาดเล็กเป็นพรรคเสริม เพื่อให้เสียงของรัฐบาลมากพอจะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างมั่นคง
ส่วนพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนมีแนวโน้มเป็นฝ่ายค้าน โดยอนุมานจากการประกาศจุดยืนทางการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งทั้งสองพรรคปฏิเสธการร่วมทำสังฆกรรมทางการเมืองกับพรรคสีเทาค่อนข้างชัดเจน
แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลที่เกิดขึ้นในขณะดาวพฤหัสบดีเป็นประและราหู เสาร์เป็นตำแหน่งเกษตรคงจะไม่ราบรื่น เนื่องจากความขัดแย้งในพรรคแกนนำระหว่างบ้านใหญ่กับบ้านใหญ่ที่มาอยู่รวมกัน และแต่ละบ้านมีอำนาจต่อรองใกล้เคียงกัน ประกอบกับผู้นำพรรคไม่เด็ดขาดพอจะแก้ปัญหานี้ จึงนำไปสู่การปรับ ครม.ในช่วงปลายปี 69 ประมาณกันยายนไปแล้ว
2. ด้านเศรษฐกิจและสังคมในช่วงต้นปีคือจากม.ค.-พ.ค.เศรษฐกิจจะค่อยๆ กระเตื้องขึ้น เนื่องจากการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพืชผลทางด้านการเกษตรราคาเพิ่มขึ้น และการลงทุนเพิ่มขึ้น จึงเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นทำให้ปัญหาการว่างงานลดลง
แต่ในช่วงปลายปี ก.ย. 69-ส.ค. 70 เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด
ส่วนปัญหาสังคมมีแนวโน้มดีขึ้นอาชญากรรมลดลง และราคาสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพปรับตัวลดลงสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น
โดยสรุปในปี 69 ประเทศไทยดีขึ้นเกือบทุกด้าน แต่ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป