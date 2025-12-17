กกต.ติวพรรคการเมืองพร้อมเลือกตั้ง-ประชามติ คาด 15 วัน รู้วันกาบัตร

กกต.ติวเข้ม กม.เลือกตั้ง ตัวแทนพรรคการเมือง เตรียมพร้อมเลือกตั้ง-ประชามติ หวังทำให้ถูกต้อง คาด 15 วัน รู้วันทำประชามติ
วันนี้ (17 ธ.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.เปิดกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง และการจัดสรรเงินอุดหนุนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจำปี 2569 โดยมีตัวแทนของพรรคการเมืองเข้าร่วมกิจกรรม
นายแสวง กล่าวว่า เชื่อว่า การชี้แจงวันนี้จะทำให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งและดำเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการยุบสภา กกต.ได้กำหนดให้วันที่ 8 ก.พ. 2569 เป็นวันเลือกตั้ง พรรคก็จะมีกิจกรรมดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งการส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งการหาเสียงในช่วงนี้ ซึ่งการชี้แจงเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง สส.ให้พรรค มุ่งเน้นให้พรรคดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ตนในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง และสถานการณ์บ้านเมืองในครั้งนี้ 2 เรื่อง คือ พรรคจะต้องเตรียมพร้อมในการเลือกตั้ง และเป็นครั้งแรกที่จะมีการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ พร้อมกัน จากนี้เรื่องประชามติเกี่ยวกับพรรคอยู่บ้าง แม้ ครม. จะเป็นผู้ส่งเอกสาร เพราะเป็นเร่องของรัฐธรรมนูญ กติกาสูงสุดของประเทศ สองเรื่องเกี่ยวเนื่องไปกับการเลือกตั้ง ส่วนอำนาจประกาศวันประชามติ เป็นอำนาจ ครม. นายกรัฐมนตรี จึงต้องติดตามว่าจะมีความชัดเจนวันไหน กกต.เพียงรับไม้ต่อจัดการออกเสียงให้สำเร็จ โดย ครม.ส่งประเด็นที่รัฐสภาส่งมาให้ กกต แล้ว โดยต้องรออีก 15 วัน หรือในวันที่ 31 ธ.ค. จะทราบวันออกเสียงประชามติ อาจจะตรงกับวันเลือกตั้งหรือไม่ตรงก็ได้ แต่ทั้งสองกิจกรรมมีความสัมพันธ์กัน เพราะอาจใช้ประเด็นประชามติไปหาเสียงได้ แต่เมื่อขึ้นเวทีแสดงความคิดเห็นบนเทวีประชามติของฝ่ายที่เห็นต่างหรือเห็นด้วยจะพูดหาเสียงไม่ได้ ย้ำว่าทั้งสองเรื่อง สำนักงาน กกต.พร้อมเป็นผู้สนับสนุนทุกพรรคการให้ได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง และกกต.รู้สึกเป็นเกียรติที่สำนักงานได้สนับสนุนพรรคการเมืองเพื่อประเทศไทย อนาคตของประเทศไทยจากวันนี้อยู่กับทุกพรรคการเมือง