กกต.แจงคำนึงความได้เปรียบเสียเปรียบ ก่อนพิจารณาไฟเขียวโครงการคนละครึ่ง หรือไม่

"แสวง" แจงกกต.คำนึงความได้เปรียบเสียเปรียบก่อนพิจารณาไฟเขียวโครงการคนละครึ่ง หรือไม่ แม้จะเป็นอำนาจ
วันนี้( 12 ธ.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.) รักษาการจะสามารถเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพลัสต่อได้หรือไม่ว่า ในข้อกฎหมาย มาตรา 169 รัฐธรรมนูญมีระบุไว้ 4 เรื่องคือ1.งานและโครงการ ต้องอยู่ในปีงบประมาณนั้น 2.คน การโยกย้ายแต่งตั้ง หรือการให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เรื่องนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กกต. แต่ต้องมีตำแหน่ง ไม่ใช่ทุกตำแหน่ง หมายถึงตำแหน่งที่ครม. เห็นชอบต้องส่งมาที่กกต.เพื่อให้ความเห็นชอบ 3.งบกลาง อย่าไปอนุมัติผูกพัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกกต. และ4.การใช้ทรัพยากรของรัฐ เรื่องนี้เรามีระเบียบอยู่แล้ว ซึ่งการใช้ทรัพยากรของรัฐ หรืองานหรือโครงการนั้น ต้องมาดูว่าอาจจะเข้างบกลางด้วยก็ได้ เราต้องไปดูเพราะเรายังไม่เห็นองค์ประกอบว่าคืออะไร ซึ่งครม.ต้องพิจารณาถ้าเขาอยากได้ก็ต้องมาขอที่ กกต.
เมื่อถามว่าโครงการไหนที่ผ่านมติ ครม.แล้ว แต่จำเป็นต้องใช้งบก็ต้องขอกกต.ทุกครั้งหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ถึงจะมาขอกกต.แต่เราต้องคำนึงถึงว่า ต้องไม่ทำให้การแข่งขันได้เปรียบเสียเปรียบกัน อย่างไรก็ตามถึงจะเป็นอำนาจเราแต่ก็ต้องคำนึงเรื่องนี้