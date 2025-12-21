อยากเห็นปี 2025 คือปีที่สิ้นสุดสนธิสัญญาที่ไม่เท่าเทียม Unequal Treaties

กองกำลังทหารเขมรทัังหมดต้องอยู่ตรงพื้นที่ต่ำกว่าเส้นสีเหลืองตามสนธิสัญญา 1907
โลกตื่นตัวรับรู้และปวดร้าวต่อปัญหาชายแดนไทย-เขมรในระดับนานาชาติต่างสนใจ ซึ่งทางรัสเซียและจีนได้สะท้อนปัญหาในระดับนานาชาติว่า "ปัญหาที่เกิดขึ้น มาจากมรดกบาปของฝรั่งเศสที่สร้างปัญหาไว้ในอดีต"
เหตุการณ์ของปัญหาชายแดนไทย-เขมร ถือว่าเป็นกาลเวลาอันเหมาะสมเป็นยุคสมัยที่ทหารและประชาชนคนไทยได้ อดทน อดกลั้นมายาวนาน ในการเสียสละเพื่อแก้ปัญหาครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทย
และให้ถือว่าสันติภาพจะปรากฎเป็นจริงเมื่อเขมรถอนกำลังทหารทั้งหมดลงจากภูเขาพนมดงรักทั้งหมด ห้ามมีการวางทุ่นระเบิด ห้ามลักลอบขึ้นมาตั้งที่มั่นทางทหาร
และพื้นที่เขมรต่ำด้านล่างให้ถือเป็นมรดกอำนาจฝรั่งเศสที่ตัดแบ่งกระทำต่อราชอาณาจักรสยามด้วยกฎของสัตว์ป่า
เราเรียกสิ่งนี้ว่าสนธิสัญญาที่ไม่เท่าเทียม (Unequal Treaties) ที่บังคับต่อราชอาณาจักรสยามตามอำเภอใจของตน!! ก่อนสงครามโลกครั้งที่1!
*ขอบคุณภาพจากกองทัพบกทันกระแสที่เราได้นำมาสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นเพื่อให้ความรู้ในประวัติศาสตร์ของชาติ