นายกฯถกผบ.เหล่าทัพ ก่อนคุย "ทรัมป์" คืนนี้ ประเมินสถานการณ์ไทยดี อย่าวิเคราะห์ยืดเยื้อกี่วันให้ศัตรูรู้

"อนุทิน" คุย ‘ผบ.เหล่าทัพ’เตรียมข้อมูลชายแดนไทย-เขมรก่อนหารือ ‘ทรัมป์’ คืนนี้ บอกประเมิน สถานการณ์ฝ่ายไทยดี ขออย่าวิเคราะห์ยืดเยื้อกี่วันให้ฝ่ายศัตรูรู้
วันนี้ (12ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้เข้าหารือกับ ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหมและผบ.เหล่าทัพ ที่กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเตรียมข้อมูลก่อนการหารือกับ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา จากนั้นเวลา 14.30 น. ที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายกฯให้สัมภาษณ์ ถึงการหารือร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพ ว่า เป็นการรับฟังความคืบหน้าการดำเนินการและได้ยืนยันว่าแม้จะยุบสภาฯแต่รัฐบาลยังทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินต่อไป ยังให้การสนับสนุนเหล่าทัพในการปกป้องอธิปไตยและดูแลประชาชนเหมือนเดิม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกอย่างยังมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อถามว่ากองทัพได้วางหลักการในการพูดคุยกับนายโดนัลด์ ทรัมป์หรือไม่ว่าอะไรยอมได้อะไรยอมไม่ได้ นายอนุทิน กล่าวว่า มีการพูดคุยกัน ตนได้รับข้อมูลมา และในการหารือคืนวันเดียวกันนี้ ตนจะเชิญนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ มาเข้าสายด้วยกัน เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทย
เมื่อถามต่อว่าการพูดคุยวันนี้จะเรียกว่าเป็นการเจรจาได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้ การพูดคุยครั้งนี้ถือเป็นการหารือ และเป็นการอัพเดทสถานการณ์
เมื่อถามถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าในพื้นที่ ทหารกัมพูชา บางส่วนยกธงขาวแล้ว ได้รับรายงานแล้วหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่ได้คุยเรื่องนี้ เรื่องของยุทธศาสตร์และดินแดนเป็นการตัดสินใจ ของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายกองทัพและภายใต้มติของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
เมื่อถามอีกว่าจากการรับฟังรายงานของกองทัพมีการประเมินว่าไทยได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า “ผมว่าดีก็แล้วกัน”
เมื่อถามย้ำว่า สถานการณ์จะยืดเยื้ออีกหลายวันหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ตนพูดได้แค่นี้ เรื่องของการทหารเรามาพูดผ่านสาธารณะไม่ได้ และฝากไปยังหลายท่านว่าไม่ควรประเมินหรือวิเคราะห์ เพราะฝ่ายศัตรูก็ฟังอยู่ด้วย เขาก็จะนำไปประเมินหรือวิเคราะห์ได้ อย่างไรก็ตาม ที่มีกระแสข่าวมีทหารรับจ้างต่างชาติเข้ามาในกัมพูชานั้น ตนยังไม่ได้รับรายงาน.