ทำไมไบเดนจึงกลับลำ?

ตะลึงกันไปทั่วโลก เมื่อปธน.ไบเดนออกมาประกาศข้อเสนอ 3 ข้อต่อฝ่ายฮามาสและอิสราเอล เพื่อให้หยุดยิงชั่วคราวและนำไปสู่การหยุดยิงถาวร พร้อมการบูรณะฟื้นฟูกาซาที่ประหลาดใจกับข้อเสนอนี้ที่ออกมาจากปากของปธน.ไบเดน เพราะตลอด 8 เดือนที่ชาวกาซาถูกยิงถล่มอย่างย่อยยับไม่เหลือชิ้นดี และต้องสูญเสียชีวิตพลเรือนชาวกาซา พร้อมผู้บาดเจ็บเสียแข้งเสียขา เสียดวงตารวมทั้งสิ้นเกือบ 1.5 แสนคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กๆ ชาวปาเลสไตน์...ตลอดเวลาแห่งการสูญเสียที่ศาลโลกกำลังพิจารณาคดีว่า อิสราเอลกระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ที่กาซา...ปธน.ไบเดนได้ออกมายืนกระต่ายขาเดียวว่าทำลายกลุ่มนักรบฮามาสในฉนวนกาซา...ทั้งสิ้น...โดยสหรัฐฯ ถึงกับข้อมติที่ยื่นเข้าสู่คณะมนตรีความมั่นคงเป็นจำนวนหลายฉบับ...ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม (ปีที่แล้ว) ที่นำเสนอให้มีการหยุด (ชั่วคราว) ทันทีที่กาซา โดยเป็นผู้นำเสนอ...ตามด้วยหลายข้อมติที่หลายประเทศต่างผลัดกันเสนอให้หยุดยิงในคณะมนตรีความมั่นคง...แต่ก็ด้วยการวีโตของสหรัฐฯ โดยอ้างว่า ข้อเสนอเหล่านี้เป็นต้นสำหรับข้อเสนอของไบเดนครั้งนี้ ก็แทบจะเป็นเนื้อเดียวกันกับข้อเสนอจากฝ่ายฮามาส ในการเจรจาเพื่อหยุดยิงเพื่อแลกเปลี่ยนเชลยศึก โดยเฉพาะในข้อเสนอ 2 ครั้งล่าสุด โดยครั้งสุดท้ายก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 3 อาทิตย์มานี้เองเพราะในการเจรจากว่าร่างข้อตกลงนี้จะออกมา ต้องใช้ตัวแทนถึง 4 ฝ่ายที่เจรจาอย่างเคร่งเครียด จริงจังคือ จากฝ่าย(ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานปีกการเมืองของฮามาส)(ที่รับศึกหนักเพราะเป็นที่พักพิงของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกทหารอิสราเอลยิงไล่กวาดต้อนจากตอนเหนือของฉนวนกาซามารวมกันอย่างแออัดที่นี่ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของซึ่งเป็นด่านเดียวที่เปิดให้สิ่งของช่วยเหลือปะทังชีวิตจากยูเอ็นจะเข้าไปช่วยชาวกาซา);ได้แก่ ตัวแทนระดับผบ.ของหน่วยซึ่งเทียบเท่ากับหน่วยซีไอเอของสหรัฐฯ และได้แก่(ได้เข้าร่วมประชุมในทุกร่างข้อตกลงหยุดยิงที่ผ่านมา)ร่างข้อตกลงสุดท้ายเมื่อ 3 อาทิตย์ก่อน ปรากฏว่า ขณะที่นำไปให้แก่ฝ่ายนำของฮามาสเพื่อพิจารณา ก็มีข่าวรายงานโดยซีเอ็นเอ็นว่า ผอ.ซีไอเอเดือดดาลมาก บอกว่ามีการเติม (โดยพลการ) ข้อความที่ไปเสนอต่อฮามาสว่า ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวนี้เพราะอิสราเอลต้องการให้มีประโยคว่า อิสราเอลจะจนกว่าจะต้องทำลายกลุ่มฮามาสให้หมดสิ้นปรากฏว่า การประกาศของไบเดนโดยในขั้นตอนที่ 3 ก็คือ การส่งมองร่างของเชลยศึก พร้อมกับการ(Reconstruction)น่าสงสัยว่า ทำไมไบเดนเกิดกินยาผิดอะไรขึ้นมา จึงมาเสนอหยุดยิงชั่วคราว...แลกเปลี่ยนเชลยศึกจนถึงหยุดยิงถาวรก็เพราะการโดยเฉพาะและในมหาวิทยาลัยดังๆ ได้ทำการประท้วงอย่างหนักข้อ...ล่าสุดในพิธีประสาทปริญญาของม.ฮาร์วาร์ด ก็มีการรวมตัวประท้วงด้วยการทั้งตัวนักศึกษาและอาจารย์จำนวนมากเนื่องเพราะมหาวิทยาลัยได้13 คนที่ประท้วงให้ปลดแอกปาเลสไตน์ (ก่อนหน้านี้) รวมทั้งได้พักการเรียนแก่นักศึกษาถึง 50 คน และได้ทำทัณฑ์บนขั้นหนักที่จะไล่ออกนักศึกษาที่กดดันมหาวิทยาลัย (ให้จากบริษัทที่ผลิตหรือค้าอาวุธกับประเทศอิสราเอล)ขบวนการนักศึกษาต่อต้านที่ค้ำจุนรัฐบาลอิสราเอล และคณะกรรมการมหาวิทยาลัยกำลังขยายตัวไม่เพียงในสหรัฐฯ แต่ไปยังยุโรป และทวีปอื่นๆพวกนักศึกษาและประชาชนอเมริกันที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลไบเดน กำลังจะกลับมารวมตัวประท้วงใหญ่ในที่เมืองชิคาโก ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งน่าจะทำให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนปั่นป่วนแบบที่เกิดขึ้นในการประชุมใหญ่ของพรรคในปี 1968 ที่ชิคาโกนั่นแหละตอนนั้น เป็นการต่อต้านนโยบายรัฐบาลสหรัฐฯการประท้วงรุนแรงระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับกลุ่มนักศึกษา ประชาชน จนในที่สุดก็คว้าชัยชนะไปและในกลางเดือนกันยายนนี้ ก็จะเป็นฤดูตามแคมปัสต่างๆ ทั่วสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่นักศึกษาตามแคมปัสต่างๆและน่าจะเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ต่อนโยบายของรัฐบาลไบเดน (ที่สนับสนุนรัฐบาลอิสราเอลด้านอาวุธและเงินช่วยเหลือ...ไปฆ่าประชาชนชาวปาเลสไตน์) รวมทั้งนโยบายการลงทุนของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยนั้นด้วยและยังมีการกดดันจาก 3 ประเทศในยุโรป ไอร์แลนด์, นอร์เวย์, สเปน ล่าสุดก็มีประเทศสโลเวเนียเป็นประเทศที่ 4 ในยุโรปที่สภาลงมติรวมทั้งในรัฐแถบที่มีชาวอาหรับอเมริกันพำนักอยู่หนาแน่น ก็แสดงอย่างชัดเจนว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงให้ไบเดน ซึ่งไบเดนอาจจะแพ้คะแนนให้แก่ทรัมป์ในแต่ละรัฐ บางทีแพ้แค่ 1 พันคะแนนจากคะแนนเสียงเหยียบล้านเสียง ก็สามารถทำให้ไบเดนแพ้แก่ทรัมป์ในเหล่านี้เหนือสิ่งอื่นใด เสียงกดดันจากสารพัดทิศชี้เป้าไปที่ไบเดน ในบทบาทเป็นผู้กับข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ศาลโลก (ICT)และร่วมเป็นอาชญากรสงครามในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่กำลังออกหมายจับจาก ICC อยู่ขณะนี้นี่อาจเป็นเหตุผลที่ไบเดนเกิดอาการกลับลำ ก่อนจะสายเกินไปคือ Better Late Than Never ก็เป็นไปได้ทีเดียว