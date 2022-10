อังกฤษกำลังจะเบี้ยว สัญญา Zero Carbon 2050

คำประกาศจากสำนักพระราชวังบักกิ้งแฮมว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จะเข้าร่วมประชุมนานาชาติเรื่องโลกร้อนที่ประเทศอียิปต์ (ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายนนี้) ทำให้เกิดวิวาทะในกลุ่มปัญญาชน, กลุ่มนักประชาสังคม รวมทั้งนักการเมือง ที่มีอาการในคำประกาศนี้ เพราะ COP 27 จะเป็นการประชุมสำคัญยิ่งที่จะต้องมีการโหมรณรงค์ให้ทั่วโลกต้องเพื่อสกัดกั้นไม่ให้โลกของเราดิ่งเข้าสู่สภาวะที่กำลังจะที่เราจะอยู่กันอย่างปกติสุขไม่ได้อีกต่อไปสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ซึ่งได้รับการถวายพระนามโดยกลุ่มปัญญาชน และผู้ตระหนักถึงอาการสาหัสของขณะนี้ให้ท่านเป็นและจะทรงมีบทบาทสำคัญ รวมทั้งให้เหล่าผู้นำโลกได้เพื่อมีส่วนร่วมอย่างจริงใจต่อการโดยมีบทความในของอังกฤษ ที่เปิดเผยว่า พระเจ้าชาร์ลส์ถูกหรือโดยนายกฯไม่ให้พระองค์เสด็จเข้าร่วมประชุมทั้งๆ ที่เป็นการประชุมที่จัดโดยและถือว่าเป็นของโลกที่ได้จัดประชุมมาแล้วถึง 26 ครั้ง เพื่อสร้างความตระหนักให้โลกได้รู้ถึงอันตรายใหญ่หลวงของมนุษยชาติที่จะต้องเผชิญกับภัยพิบัติหายนะในอนาคตอันใกล้นี้-และขณะนี้โลกก็ต้องสูญเสียชีวิตผู้คนจากน้ำท่วมรุนแรง, พายุลูกยักษ์ที่มีความเร็วของลมสูงมากกว่าทุกครั้งในประวัติศาสตร์ รวมทั้งฝนที่ตกด้วยปริมาณมากผิดปกติ เพราะมีระดับน้ำในมหาสมุทรได้เพิ่มขึ้น (จากการละลายของหิมะที่ขั้วโลก)...ซึ่งไม่ว่าจะที่ปากีสถาน, จีน, บังกลาเทศ และในแอฟริกา รวมทั้งเกาะแก่งสวยงาม ไม่ว่าจะมัลดีฟส์หรือเกาะในทะเลจีนใต้ ที่กำลังจะจมน้ำ...สึนามิที่กำลังกลืนกินชายฝั่งของญี่ปุ่น...ขณะเดียวกัน ก็เกิดที่ฝนไม่ตกเลยสักเม็ดเดียวเป็นเวลาเกิน 1 ปี ทั้งในแอฟริกา และอีกหลายจุดที่เกิดไฟป่าอย่างรุนแรงที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ออสเตรเลีย และหลายจุดในยุโรปและจีน ทำให้ผู้คนและปศุสัตว์ต้องล้มตายมากขึ้นทุกที ในรายงานของ The Sunday Times ได้อ้างถึงผู้ใกล้ชิดกับพระราชวงศ์ที่บอกว่า นายกฯ ลิซ ทรัสส์ ได้การที่พระเจ้าชาร์ลส์จะมีพระประสงค์จะไปกล่าวสุนทรพจน์แก่ที่ประชุม COP 27 ครั้งนี้...และทำให้พระองค์ต้องของท่านนายกฯ อย่างที่ไม่ต้องพระประสงค์นักทั้งนี้ จะเป็นการเสด็จออกต่างประเทศเป็นครั้งแรกในรัชกาลของพระองค์ ซึ่งจะมีน้ำหนักมากในการรณรงค์ของยูเอ็น และโดยเฉพาะกับประเทศเจ้าภาพผู้จัดที่จะประสบผลสำเร็จในการจัดการประชุม...ยิ่งพระองค์ได้ทรงเดินทางไปประเทศอียิปต์ด้วยซ้ำเมื่อปลายปีที่แล้ว และได้พบกับท่านปธน.อัล-ซีซี เพื่อสนับสนุนให้อียิปต์ประสบผลสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัด COP 27 ในปีนี้ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ เมื่อเดือนพระเจ้าชาร์ลส์ (ขณะเป็นมกุฎราชกุมาร) ก็ได้มีสุนทรพจน์สำคัญจัดที่สกอตแลนด์ ซึ่งอังกฤษเป็นเจ้าภาพ...โดยมีได้ทรงประทานสุนทรพจน์ด้วยในการเปิดงานผ่านวิดีโอลิงก์...เพื่อให้ผู้นำโลกที่เข้าร่วม และรวมทั้งประชากรทั่วโลกได้และสู้กับก่อนที่จะสายเกินไป...นั่นเป็นปีที่แล้ว ในรัฐบาลของนายกฯ...ก่อนเหตุการณ์รัสเซียบุกยูเครนซึ่งในช่วงปี 2020-2021 นั้น โลกได้ที่พ่นแต่ก๊าซคาร์บอน และก๊าซมีเทนออกมา เพราะเป็นช่วงจากโรคโควิด...และโลกได้สัมผัสกับแต่หลังการ(ปลาย 2020) และ(ปลาย 2021) ก็เกิดการในการเดินทางทั้งบก, เรือ, อากาศ รวมทั้งการที่กลับมาค้าขายอย่างรวดเร็ว จนปริมาณก๊าซคาร์บอนและมีเทนกลับมาล้อมโลกในระดับและตามมาด้วยในหลายจุดของโลก รวมทั้งประเทศไทยฝ่ายโฆษกของรัฐบาลอังกฤษต้องรีบออกมาแถลงว่า การที่พระองค์จะไม่เสด็จไปเปิดการประชุม COP 27 นี้ เป็นระหว่างพระเจ้าชาร์ลส์และทางรัฐบาลตามมาด้วยคำอธิบายจากสำนักพระราชวังต่อคำถามของในเรื่องนี้ว่า ไม่มีกรณีที่พระองค์รู้สึกและพระองค์ทรงตระหนักอยู่เสมอในบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะปฏิบัติ“He was ever mindful of the Sovereign’s Role to act on the Government Advice”ก็แปลกที่เมื่อมีก็มีการหรือความหนักเบาต่อบทบาทพระมหากษัตริย์ด้วย...เพราะของพระเจ้าชาร์ลส์ก็คือ ทรงรณรงค์จนกลายเป็นจากการกระทำของพวกเราชาวมนุษยโลกนั่นเอง และทรงต่อต้านอาหารจีเอ็มโออย่างแข็งขันด้วย...และสิ่งนี้น่าจะเป็นการต่ออดีตจักรวรรดิอังกฤษที่มีภาพลักษณ์ดีห่วงใยโลกในปัจจุบันหรือจะเป็นที่รัฐบาลอังกฤษต้องการพระมหากษัตริย์ ในบทบาทที่รัฐบาลจะเป็นมากกว่าจะให้เครดิตตกไปที่พระมหากษัตริย์แต่ก็มีการวิเคราะห์ว่า รัฐบาลอังกฤษกำลังหน้ามืดจากวิกฤตพลังงานคาร์บอน, อาหารคน, อาหารสัตว์, อาหารพืช (ปุ๋ย) ที่ราคาสูงมากในตลาดโลก หลังรัสเซียบุกยูเครน และทั้งสหภาพยุโรปและอังกฤษได้มีมากมาย...ทำให้รัฐบาลของลิซ ทรัสส์ ตกลงให้มีการเดินหน้าสำรวจและขุดเจาะพลังงานฟอสซิลจากหลังจากมีกฎเข้มมาตลอด รวมทั้งเพื่อสู้กับราคาน้ำมัน และแอลเอ็นจีที่แพงมากมายและนี่อาจเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลอังกฤษ