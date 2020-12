ประชาธิปไตยยูเอส พังยับคามือทรัมป์

หลังลงคะแนนผ่านไปถึง 42 วัน ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภา (ซึ่งทรงอิทธิพลทางการเมืองอย่างสูงเพราะสามารถจะให้ไฟเขียวแก่ต่างๆ รวมทั้งงบประมาณที่จะผ่านสภาฯ ได้ และประธานอนุมัติการระดับรมต.; ทูต และข้าราชการระดับสูงถึง 1,200 คน) คือ ส.ว.ลายครามอาวุโส(จากรัฐเคนตั๊กกี) ได้ออกมากล่าวในวุฒิสภาและไบเดนได้คะแนนชนะ 306 เสียงได้เป็นว่าที่ประธานาธิบดี ส่วนคู่แข่งคือ นายทรัมป์ (ผู้ครองทำเนียบขาวมา 1 สมัย) ได้แค่ 232 เสียงเป็น..นับว่าไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ตลอด 250 ปีนี้ ที่สภาใช้เวลาผู้นำของสภาจะออกมากล่าวยอมรับว่าเพราะหลังการนับคะแนนทุกใบ (ที่ผ่านการนับเหล่าบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์เป็น) น่าจะมีการออกมายอมรับชัยชนะของไบเดนตั้งแต่ 40 วันก่อนหน้านี้เนื่องจากเกิดอาการเคลือบแคลงเขียนขึ้นมา ว่าเขาถูกโกงอย่างมหศาล จากการลงคะแนนไพ่ไฟ โดยมีการเปลี่ยนคะแนนของเขาเป็นล้านๆ ใบไปมอบให้ไบเดน ทั้งๆโดยเฉพาะในรัฐสมรภูมิ ซึ่งเหล่าบรรดาผู้ว่าการรัฐ (ที่ทรัมป์กล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้ง) ก็เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกัน และออกมาเถียงกับทรัมป์ การลงคะแนนไม่มีการโกงดังที่ทรัมป์กล่าวหา หรือแม้แต่ศาลของรัฐต่างๆ ที่ทรัมป์ตั้งทนายไปร้องเรียน ก็พิจารณาว่าหลักฐานไม่เพียงพอที่จะให้มีการนับคะแนนใหม่ รวมทั้งรมต.ยุติธรรม บิล บาร์ ก็ออกมายืนยันว่าจนทรัมป์กำลังจะไล่บิล บาร์ ออกอย่างเร่งด่วนจนทรัมป์ได้ร่วมกับอัยการรัฐเท็กซัสได้ร้องเรียนไปยังศาลสูงสุด (SCOTUS-หรือ Supreme Court of the US.) ให้พิจารณาถึงการโกงการเลือกตั้งใน 4 รัฐสมรภูมิที่หนักข้อคือ มีในการยื่นถึง SCOTUS และหนึ่งในนั้นคือ ผู้นำทั้งนี้ ส.ส. 126 คนนี้ กล่าวหาว่าไบเดนโกงการเลือกตั้ง จนมีคนเรียกชื่อผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาล่างว่าเป็นนายแมคคาร์ธี คนที่สอง เพราะคนแรกคืออดีต ส.ว.เจ้าปัญหาที่ได้สร้างวีรกรรมให้คนอเมริกันโดยให้คนอเมริกันสอดแนมเพื่อนบ้านว่าใครฝักใฝ่สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ และเที่ยวกล่าวหากันจนจับคนเข้าคุกมากมาย คนในชาติแตกแยก และในที่สุด อเมริกาก็ตื่นขึ้นมาหลังการปลุกปั่นของนายโจเซฟ จนและเขา, กินเหล้าเมายา และตายอย่างเดียวดายตอนนี้มีขบวนการชาวบูชาคนขาวที่ติดอาวุธหลายกลุ่ม และกำลังถูกทรัมป์ปลุกปั่นให้ออกมาเดินขบวนประท้วงกรณีที่ไบเดนชนะเลือกตั้ง เช่น เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา มีกลุ่มบูชาผิวขาวได้จัดการประท้วงในหลายเมือง มีทั้งกลุ่ม Q-Anon ซึ่งเชื่อในเรื่องบอกเล่าแปลกๆ ว่า ไบเดนให้การสนับสนุนการและกำลังทำลายสหรัฐฯ หรือกลุ่มซึ่งเป็น...พวกเหล่านี้ปฏิเสธไม่ยอมรับว่าและถูกปั่นหัวว่าทรัมป์ถูกปล้นชัยชนะ...ได้จนมีการบาดเจ็บ ต้องส่งรพ.หลายรายพวกนี้จะตามรังควานขัดขวางการบริหารงานของคณะรัฐมนตรีของไบเดน จนเขาไม่สามารถเดินหน้าในการผลักดันนโยบายต่างๆ ที่ได้หาเสียงไว้แม้แต่ ส.ส./ส.ว. ของพรรครีพับลิกันก็ยังไม่ออกมายอมรับ, มี ส.ส., ส.ว.ไม่ถึง 10 คนของพรรครีพับลิกัน ที่ออกมายอมรับจนมีนักวิเคราะห์บางคนเปลี่ยนชื่อพรรครีพับลิกันเป็นไปเสียแล้ว-คือทั้งสิ้นนาทีนี้ ทรัมป์ก็ยังปักหลักประโคมข่าวว่า เขาถูกโกงเลือกตั้ง ซึ่งบางคนอาจมองว่า เขาคง...แต่ดูเขาจะเหมือนอย่างที่เขาเคยโอบามามาก่อน ทั้งๆ ที่ในวันนั้น ทรัมป์ยังอยู่นอกวงการการเมือง แต่ด้วยความที่ทรัมป์เป็นคนเหยียดผิวอย่างรุนแรง จึงให้สัมภาษณ์และลงโฆษณาในหน้านสพ.ว่า โอบามาไม่ได้เกิดในแผ่นดินอเมริกา และใช้ทะเบียนใบเกิดปลอมว่าเกิดในอเมริกา เป็นต้นนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าขณะนี้ เหมือนกับเป็นทีเดียว และคงฉุดไม่ให้สหรัฐฯ ก้าวหน้าต่อไป