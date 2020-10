ถอดบทเรียน “สารสาสน์” “ครูไทย” ทำร้ายเด็ก “ครูฝรั่ง” ไม่มีใบอนุญาต ปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรมการศึกษาไทย

- อีกหนึ่งดรามาร้อนๆ เติมเชื้อไฟให้ชนิดที่เรียกว่าสะท้านสะเทือนไปทั้งวงการครู สืบเนื่องจากกรณี “หลังจากมีการนำคลิปครูโหดทำร้ายเด็กอนุบาลมาเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ ซึ่งไม่เพียงเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างหนัก ยังกลายเป็นไฟลามทุ่งเนื่องจากพบครูอีกหลายรายมีพฤติกรรมรุนแรงไม่ต่างกัน นำสู่การตรวจสอบขยายผลและดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างไรก็ตาม หลังมีการนำทัพเข้าตรวจสอบนำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ยื่นเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษกษ์ พร้อมย้ำว่าไม่มีมวยล้มอย่างแน่นอน ด้วยสไตล์ดุดันสุดปังปุริเย่ ก็พอจะสร้างความมั่นให้กับผู้ปกครองขึ้นมาได้บ้างข้อเท็จจริงกรณีจากครูพี่เลี้ยง ประจำชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ก่อเหตุมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง ทำร้ายเด็กอนุบาล ทั้งผลักเด็ก จับหัวดึงผม ใช้ไม้กวาดตีเด็ก โขกหัวเด็ก โดยครูคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครห้าม คลิปวิดิโอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย จนกลายเป็นประเด็น Talk of the town ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และนำไปสู่การขยายผลตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบพฤติกรรมครูพี่เลี้ยงหลายคนใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายเด็กเช่นเดียวกันนอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบว่าครูพี่เลี้ยงตัวปัญหาจบเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งกรณี “หรือครูต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ ที่เป็นครูร่วมห้องเรียนกับครูจุ๋ม ซึ่งเข้าทำงานอย่างผิดกฎหมายอย่างไรก็ตาม ภายหลังมีการยืนยันสถานะของ “ครูจุ๋ม ผู้ก่อเหตุ” ว่าเป็นเพียง “ไม่ได้มีสถานะเป็น “ครู” ล่าสุด ถูกไล่ออกและดำเนินคดีตามกฎหมายฐานความผิดการทำร้ายร่างกายจนเกิดเหตุ ทำให้ได้รับอันตรายทั้งกายและจิตใจ และฐานกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ส่งผลต่อเด็ก นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อเเจ้งข้อหาครูพี่เลี้ยงที่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับเด็กให้ครบทุกคนขณะที่ “ครูมาวิน” นั้น เข้าประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว อยู่ในประเทศได้ 30 วัน โดยเข้ามาเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 63 ยื่นเอกสารขออยู่ถึงวันที่ 26 ก.ย. 63 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากนั้นยื่นเรื่องขออยู่ต่อถึงวันที่ 26 ต.ค. 63 อยู่ระหว่างรออนุมัติ ก่อนสมัครเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนดังกล่าว ได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนละ 20,000 บาท และหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้อง ศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี พิพากษาว่า “ครูมาวิน” มีความผิดตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 8 , 101 วรรคหนึ่ง ปรับ 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับ 5,000 บาทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนความผิดปกติของบุคคลากรในแวดวงการศึกษาไทย การใช้อำนาจข่มเหงรังแกนักเรียน รุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกาย ไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และสะท้อนกลับไปยังสถาบันการศึกษาถึงเกณฑ์การเลือกรับบุคคลากรคุณภาพต่ำ โดยมุ่งเน้นเพียงแต่ผลกำไรทั้งนี้ หลังเกิดคำถามในสังคมขึ้นมากมาย โดยเฉพาะประเด็นตรรกะวิปริตของผู้บริหารสะท้อนผ่านคำสัมภาษณ์ถึงเกณฑ์ในการเลือกพี่เลี้ยงมาสอนเด็กอนุบาลประธานโรงเรียนสารสาสน์ เปิดเผยผ่านรายรายการโหนกระแส ทำนองว่าให้ความสำคัญกับการคัดเลือกพี่เลี้ยงที่หน้าตาดูสะอาด ปากไม่เหม็น ให้ขูดหินปูนฟรี แต่ไม่มีเกณฑ์คัดกรองอื่นใดมากกว่านี้ทว่า ในเวลาต่อมาผู้แทนผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ผู้เป็นลูกชาย แก้ตัวให้กับผู้เป็นพ่อว่า “จากที่นายพิบูลย์ ได้ให้สัมภาษณ์ในสื่อหนึ่ง เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา อาจจะมีการสื่อสารจากการโทรศัทพ์ด้วยเสียงที่ไม่ชัด ทำให้นายพิบูลย์พูดและสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด ซึ่งนายพิบูลย์ไม่มีเจตนาตามที่หลายคนเข้าใจ และนายพิบูลย์ ยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือ ให้ความยุติธรรมกับนักเรียน เพราะนายพิบูลย์เป็นครูมาตลอด 70 ปี ดังนั้นปัญหาทุกอย่างจะได้รับความคลี่คลายและทุกคนจะได้รับความยุติธรรม”พร้อมกับกล่าวด้วยว่าขณะที่เปิดเผยถึงแนวทางของเครือสารสาสน์ในการแก้ปัญหาดังกล่าวว่า นอกจากจะมีมาตรการเยียวยานักเรียนและผู้ปกครองแล้ว ทางโรงเรียนที่เกิดเหตุจะปรับโครงสร้างโรงเรียนใหม่โดยคณะทำงานส่วนกลางเข้าไปบริหารจัดการ และทำงานควบคู่กับผู้อำนวยการคนใหม่และจะนำคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องปฐมวัยมาออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พร้อมกับพัฒนาครูและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนอนุบาล เราจะถือวิกฤตที่เกิดขึ้นมาทบทวนอย่างจริงจัง จะปฏิรูปและตรวจสอบโรงเรียนในเข้มงวดยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดี หากกล่าวว่าเป็นโรงเรียนเอกชนค่าเทอมแตะหลักแสน แต่คุณภาพสวนทางกับราคาที่จ่ายก็คงไม่ผิดไปจากความเป็นจริงเท่าใดนัก เพราะพบปัญหาว่าเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนสารสาสน์ 34 แห่งได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครอง ปัญหาอันดับ 1 คือ การบูลลี่ภายในโรงเรียน อันดับ 2 การเก็บค่าธรรมเนียมที่แพงเกินจริง และการทำร้ายร่างกายในโรงเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการใช้ความรุนแรงในสถาบันการศึกษา ยังมีครูโหดทำร้ายเด็กอยู่อีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ถูกเปิดเผยตัวตน ไม่ปรากฎหลักฐานกระทำผิดโจ่งแจ้งดังเช่นกรณี ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสารสานส์วิเทศราชพฤกษ์บทความเรื่อง “บทเรียนซ้ำซากครูทำร้ายเด็ก” โดย ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านการศึกษา เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ mgronline.com สะท้อนว่าผู้บริหารของโรงเรียนไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ตลอดจนภาครัฐโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการอย่างไรที่น่ากังวลที่สุด คือ กรณีเด็กถูกทำร้ายจากครูเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายต่อพัฒนาการของเด็ก เพราะเด็กที่ถูกกระทำซ้ำ ๆ มีแนวโน้มจะก้าวร้าว มีปัญหาทางจิตใจ และมีแนวโน้มจะใช้กำลังกับผู้อื่นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ระบุว่าเรื่องการทำร้ายเด็ก ไม่ใช่เป็นเรื่องทางร่างกายอย่างเดียว แต่การทำร้ายทางด้านจิตใจก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะครูที่ไม่ตีเด็ก แต่ใช้วิธีดุด่า ต่อว่า ด่าทอ หรือตวาดเสียงดังใส่เด็ก กลายเป็นว่าเด็กไม่เจ็บตัว แต่กลายเป็นเจ็บใจแทน และแผลที่เจ็บใจนี่แหละที่มักฝังอยู่ในความทรงจำ ทำให้เด็กมักเครียด กลายเป็นเด็กเก็บกด หรือกดดัน หรือต่อต้านด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งข้อเตือนใจสำหรับคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง เริ่มตั้งแต่เวลาเลือกโรงเรียนให้ลูก ไม่ใช่ดูเพียงแค่ชื่อเสียงของโรงเรียน สถานที่ใหญ่โตสวยงาม ห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำสะอาดมีเฉพาะสำหรับเด็ก หรือเพราะโบชัวร์ที่ดูดี เพราะเท่ากับว่าเรากำลังดูแค่เปลือกภายนอกเท่านั้นการเลือกโรงเรียนให้ลูกต้องดูที่แนวทางการศึกษา การเรียนการสอน การได้ไปทดลองดูห้องเรียน ได้พูดคุยกับผู้บริหารของโรงเรียน ซึ่งต้องพูดคุยถึงทัศนคติ มุมมอง วิสัยทัศน์ รวมไปถึงแนวทางการดูแลเด็กเล็ก แม้อาจจะดูได้เบื้องต้นเท่านั้น แต่ก็เป็นเบื้องต้นที่ผ่านด่านแรก จากนั้นเมื่อถึงวันเปิดเทอมเป็นเรื่องของพ่อแม่ที่ต้องพูดคุยกับครูประจำชั้น การสังเกตทั้งการกระทำ พฤติกรรมที่ครูทำกับเด็ก เป็นเรื่องที่คนเป็นพ่อแม่ต้องมีวิธีสังเกต“สิ่งที่คนเป็นครูควรรู้ ก็คือ เรื่องการทำร้ายเด็กคือสิ่งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งน่าตกใจที่มีคุณครูจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่าผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก นี่ยังไม่นับรวมอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่มีเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่ (1) สิทธิในการอยู่รอด (2) สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (3) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และ (4) สิทธิในการมีส่วนร่วม ซึ่งประเทศไทย ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535” ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ระบุทั้งนี้ เงื่อนไขการรับครูในการสอนของโรงเรียนเอกชน เบื้องต้นจะต้องเป็นครูที่มีใบประกอบวิชาชีพครู ถ้าเป็นครูฝึกสอนหรือนักศึกษาฝึกสอนจะต้องมีใบอนุญาตจากทางสภาครู ขณะที่การรับพี่เลี้ยงที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนจะเป็นผู้จัดสรรบุคลากรเองหลังจากเหตุการณ์ครูพีเลี้ยงมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับเด็ก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะจัดทำแนวการอบรมในการดูแลเด็กปฐมวัยให้กับพี่เลี้ยงทุกคน ก่อนที่ทางโรงเรียนเอกชนจะรับเข้าไปทำงาน รวมถึงโรงเรียนเอกชนจะต้องทำการเปิดเผยข้อมูลของครูผู้สอนว่ามีใบประกอบวิาชีพหรือไม่ ตลอดจนข้อมูลรายละเอียดประวัติครูพี่เลี้ยง เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ โรงเรียนต้องเผยแพร่กล้องวงจรปิดให้ผู้ปกครองดูได้ เพื่อเป็นการมอนิเตอร์เด็กนักเรียนในห้องซึ่งเป็นการสร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครองอย่างไรก็ดี ที่ประชุมด้านคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 23/2563 ได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องดังกล่าวและรับทราบข้อเท็จจริงอันรับฟังในเบื้องต้นได้ว่ามีเด็กนักเรียนถูกกระทำความรุนแรงในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563อ้างอิง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 71 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมฯ ประกอบกับอนุสัญญาว่า ด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม ข้อ 19 กำหนดให้รัฐภาคีดำเนินมาตรการทั้งปวงในอันที่คุ้มครองเด็กจากความรุนแรงทางร่ายกายและจิตใจ การทำร้ายหรือการกระทำอันมิชอบฯ และข้อ 37 (ก) กำหนดให้รัฐภาคีประกันว่าจะไม่มีเด็กคนใดได้รับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษที่โหดร้ายฯ ขณะที่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ยังให้การคุ้มครองเด็กและเด็กปฐมวัยให้อยู่รอดปลอดภัยและพ้นจากการถูกล่วงละเมิดไม่ว่าทางใดกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญฯ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายภายในประเทศ เป็นกรณีที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีกไม่ว่ากับสถานศึกษาระดับใด กสม. มีมติให้ตรวจสอบและศึกษากรณีบุคลากรของโรงเรียนกระทำความรุนแรงต่อเด็กนักเรียน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเชิงระบบในประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ฝากถึงครูที่มีอยู่ 4 แสนกว่าคนทั่วประเทศ ว่า การลงโทษเด็ก ขอให้กระทำอย่างระวังที่สุด อย่าให้กลายมาเป็นปัญหา เป็นเงื่อนไขกลับมาที่รัฐบาลสำหรับปัญหาเรื่องที่พาเหรดกันเข้ามาสอนหนังสือในประเทศไทย โดยเฉพาะนั้น ก็ต้องถือเป็นขยะที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พรมการศึกษาไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยบรรดาโรงเรียนต่างๆ ที่เปิดสอนสองภาษามีความต้องการ “ครูต่างชาติ” เป็นจำนวนมาก สวนทางกับ “ครูสอนภาษาชาวไทย” ที่ขาดแคลนทั้งในเรื่องจำนวนและคุณภาพทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการยอมรับว่า ครูชาวต่างชาติมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา ซึ่งจากการสำรวจเกี่ยวกับความต้องการครูต่างชาติ เพื่อเข้ามาสอนภาษาต่างประเทศและวิชาชีพ มีความต้องการครูประมาณ 20,000-30,000 คน และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องหาแนวทางในการจัดหาครูชาวต่างชาติมาสอนในสถานศึกษาของไทย เพื่อยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย และครูไทยในการต่อยอดพัฒนาความรู้จากครูต่างชาติอย่างไรก็ดี การจ้างครูต่างชาติมีหลายประเด็นต้องพิจารณา ทั้งในเรื่องความหลากหลายของสำเนียงภาษาอังกฤษ, ใบประกอบวิชาชีพของครูสำหรับชาวต่างชาติ ฯลฯ และถือเป็นปัญหาของ “กระทรวงศึกษาธิการ” ในการจัดหา “แม่พิมพ์ต่างชาติ” ที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษาไทย เพราะในความเป็นจริงชาวต่างชาติที่เข้ามาสอนภาษาในเมืองไทย บางคนไม่ได้เป็นครูจริงๆ เป็นเพียงฝรั่งที่พูดภาษาอังกฤษได้เท่านั้น