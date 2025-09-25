นศ.วิศวะฯโยธาปัดเช่าบ้านที่เกิดเหตุไว้รับน้องโหด แค่เช่าไว้เลี้ยงปลากัด พบชื่อรุ่นพี่ร่วมกิจกรรมมีกว่า 20 คน

สืบเมืองนนท์ค้นบ้านเช่ารับน้องโหด ยันเช่าไว้เลี้ยงปลากัด ปัดเกี่ยวข้องรับน้อง ตำรวจเผยรายชื่อผู้ต้องสงสัยทะลุ 20 คน
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 24 ก.ย.68 พ.ต.ต.ธราธิป เพ็งขำ สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเช่าในซอยเรวดี 34 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หลังมีข้อมูลระบุว่าเป็นสถานที่ใช้จัดกิจกรรมรับน้องโหด โดยการตรวจสอบครั้งนี้พบ นายบี อายุ 20 ปี นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 2 แสดงตนเป็นผู้เช่าบ้าน และเปิดให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายใน
บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านสองชั้น ภายในบ้านสะอาดเรียบร้อย โดยมีชั้นบนมีระเบียงและห้องนอนหลายห้อง ภายในพบการเลี้ยงปลากัดจำนวนมาก และบริเวณระเบียงมีการเพาะเลี้ยงไรแดงเพื่อเป็นอาหารปลา จากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรืออาวุธใด ๆ
นายบี ให้การว่า ตนเป็นผู้เช่าบ้านหลังนี้จริง โดยใช้ชื่อตนเองเป็นผู้ทำสัญญา จุดประสงค์เพื่อเลี้ยงปลากัดและใช้เป็นที่พักอาศัยร่วมกับเพื่อนบางครั้ง ยืนยันว่าไม่ได้เช่าบ้านเพื่อใช้เป็นสถานที่รับน้องตามที่เป็นข่าว แต่ยอมรับว่ามีเพื่อนและรุ่นน้องแวะเวียนมาบ่อยครั้งเพื่อมานั่งเล่นและพูดคุยกันเท่านั้น
ส่วนกรณีที่มีการพาดพิงถึงรุ่นพี่ชื่อ “เตย” ว่าเป็นหัวโจกในการทำร้ายร่างกาย ซึ่งรุ่นพี่คนดังกล่าวได้จบการศึกษาไปแล้ว ไม่ได้มาสุงสิงกับบ้านหลังนี้ เพียงแค่แวะเข้ามาไม่กี่ครั้ง เช่น เอาของมาฝาก หรือซื้ออาหารน้ำดื่มมาให้บ้างเท่านั้น ไม่เคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมใด ๆ ตนยืนยันว่าภายในบ้านหลังนี้ไม่ได้เช่ามาเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมรับน้องโหด
เบื้องต้น ร.ต.ท.สุภัทรชัย บุญมาก รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี ได้สอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมอย่างละเอียด และได้รวบรวมรายชื่อรุ่นพี่ที่ถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วจำนวน 20 รายชื่อ โดยในวันนี้ตำรวจจะทยอยเชิญตัวบุคคลที่มีรายชื่อทั้งหมดมาให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป