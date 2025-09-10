หมอธวัชชัย เผยนาทีระทึก เห็นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ถูกสิงโต 7 ตัวรุมขย้ำดับกลางสวนสัตว์ดัง

เหตุสลดกลางกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยว-หมอชื่อดังเห็นเหตุการณ์ชัด เจ้าหน้าที่มากประสบการณ์กว่า 30 ปี ลงจากรถหันหลังให้สิงโต ก่อนถูกฝูงสิงโตรุมขย้ำเสียชีวิต ตำรวจเร่งสอบสวน ยังไม่พบจดหมายลาตาย คาดเข้มมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม
วันนี้ (10 ก.ย.) นายแพทย์ ธวัชชัย กาญจนรินทร์ อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า เปิดเผยว่า ตนมาเที่ยวที่สวนสัตว์แห่งนี้ตามปกติ สำหรับเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 11.30 น. ตนเห็นว่า ผู้ประสบเหตุขับรถยนต์เข้ามาคนเดียว จู่ๆ ก็เปิดประตูแล้วลงมาจากรถหันหลังให้กับฝูงสิงโต โดยที่ตนก็ไม่ทราบสาเหตุ ผ่านไปไม่นานก็มีสิงโต 1 ตัวเข้ามาตะปบกระชากร่างของผู้ประสบเหตุ แล้วสิงโตอีกประมาณ 6 ตัวก็ตามมารุมขย้ำฉีกร่าง โดยที่ผู้ประสบเหตุไม่มีแม้แต่ร้องขอความช่วยเหลือ ทำให้ตนและนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ต้องบีบแตรนานกว่า 15 นาที เพราะไม่มีใครกล้าลงไป ทำให้เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เข้ามาระงับเหตุ
ในฐานะนักท่องเที่ยว นายแพทย์ธวัชชัย ยืนยันว่า ทุกครั้งเจ้าหน้าที่จะมีการอธิบายกฎเหล็ก ก่อนเข้าชมสัตว์ ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าที่นี่มีความปลอดภัยสูง เพราะมาเที่ยวที่นี่หลายครั้ง
ด้าน พันตำรวจเอก นิรุชพล โยธามาตย์ ผู้กำกับการ สน.คันนายาว เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทำงานมานานกว่า 30 ปี มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าดูแลสัตว์ดุร้าย มีหน้าที่ไล่ต้อนสัตว์ ซึ่งส่วนมาตรการจัดการกับสัตว์ดุร้ายเท่าที่ทราบโดยปกติแล้วสิงโตจะไม่เข้าใกล้รถของเจ้าหน้าที่ แต่จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าประตูรถยังคงเปิดอยู่ พร้อมทั้งมีรองเท้าของเจ้าหน้าที่และคราบเลือด
ในส่วนของการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงขณะเกิดเหตุหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดร่วมกับพยานที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะมีการปรับมาตรการความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้น เพราะทราบว่าก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งจะมีการประชุมเตรียมงานอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่พบเอกสารจดหมายลาตายใด ๆ ในที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ทางตำรวจยังไม่ได้รับการยืนยันสถานะว่าผู้ประสบเหตุเป็นผู้เสียชีวิต แต่ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้สูง