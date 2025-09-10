สยอง! สิงโตรุมขย้ำ จนท.สวนสัตว์ดังใน กทม. ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว

เกิดเหตุสิงโตรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ภายในสวนสัตว์ชื่อดัง กทม. ได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว
วันนี้ (10 ก.ย.) นายแพทย์ธวัชชัย กาญจนรินทร์ อดีตอาจารย์และแพทย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.ที่ผ่านมา เกิดเหตุสิงโตในสวนสัตว์ชื่อดังแห่งหนึ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ขณะเดินลงมาจากรถ
โดยก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ลงมาจากรถแล้วหันหลัง จากนั้นสิงโตตัวหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร ค่อยๆเดินเข้ามาตะครุบเจ้าหน้าที่จากด้านหลัง ก่อนจะลากลงไปกับพื้นแล้วค่อยๆ กัดกินร่างของเจ้าหน้าที่ จากนั้นสิงโตอีก 3-4 ตัว ได้เข้ามารุมทำร้ายและกัดร่างเจ้าหน้าที่จนบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งขณะเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวกำลังเข้ามาชมอยู่ในสวนสัตว์เป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยคนที่เห็นเหตุการณ์พยายามช่วยเหลือด้วยการบีบแตรไล่สิงโตและตะโกนขอความช่วยเหลือ
เบื้องต้นมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้เข้าให้การช่วยเหลือและนำตัวเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ดังกล่าวแจ้งว่า อยู่ระหว่างรอทางบริษัทชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง