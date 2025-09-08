xs
“เบนซ์ธนบุรี” ผู้นำธุรกิจยานยนต์สู่โลกไลฟ์สไตล์ คว้า Mariah Carey จัดคอนเสิร์ตระดับโลก พร้อมโครงการ “We Belong Together” เชื่อมความสุขกับการให้ เพื่อสังคมไทย

กลุ่มบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด หรือ “เบนซ์ธนบุรี” ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรที่ไม่เพียงขับเคลื่อนธุรกิจยานยนต์ แต่ยังมุ่งสร้างคุณค่าให้กับสังคม ผ่านการผสาน ไลฟ์สไตล์ ศิลปะ ดนตรี และการให้ เข้าด้วยกัน โดยล่าสุดได้ร่วมสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ “Mariah Carey: The Celebration of MIMI – Live in Bangkok” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี คอนเสิร์ตครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาของ Diva ระดับโลกที่แฟนเพลงทั่วโลกต่างเฝ้ารอ และยังพิเศษยิ่งกว่านั้น เพราะทุกเสียงดนตรีจะถูกส่งต่อเป็น “พลังแห่งการให้” ผ่านโครงการ “We Belong Together” โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตร จะสมทบทุนแก่ 5 หน่วยงานทางการแพทย์และการสาธารณสุข ได้แก่
•ศิริราชมูลนิธิ (กองทุนห้องผ่าตัด)
•มูลนิธิรามาธิบดีฯ (อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี)
•มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
•มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (กองทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์)
•องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณปภณ วิริยะพันธุ์ ผู้บริหารกลุ่มธนบุรีพานิช กล่าวว่า “สำหรับเบนซ์ธนบุรี ความสำเร็จขององค์กรไม่ได้วัดจากการเติบโตทางธุรกิจเท่านั้น แต่คือการสร้างคุณค่าและความหมายให้กับสังคม คอนเสิร์ตครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ความบันเทิงระดับโลก แต่เป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้ร่วมทำบุญ ทำกุศลไปด้วยกัน ภายใต้โครงการ We Belong Together”

โครงการ “We Belong Together” เปิดตลอดเดือนกันยายน 2568 หรือจนกว่าบัตรจะหมด โดยบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตจำหน่ายผ่าน www.thaiticketmajor.com โทร. 02-262-3456 และเคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ราคาบัตร 3,500 / 5,000 / 6,500 / 7,500 / 9,000 / 12,000 / 15,000 / 20,000 บาท นี่จึงเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่ไม่ควรพลาด ไม่เพียงเพราะเป็นปรากฏการณ์ทางดนตรีระดับโลก แต่ยังเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสังคมไทยร่วมกัน













