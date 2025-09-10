สลด! พนักงานสวนสัตว์เปิดดับ หลังถูกสิงโตทำร้าย ขณะลงไปเก็บของที่ทำตก

เกิดเหตุสะเทือนใจในสวนสัตว์เปิดกลางกรุง พนักงานวัย 58 ปี เสียชีวิตหลังถูกสิงโตทำร้าย ขณะลงจากรถไปเก็บสิ่งของที่ทำตก ตำรวจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ท่ามกลางกระแสคลิปเหตุการณ์แพร่สะพัดในโซเชียล ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผยถูกปฏิเสธเข้าพื้นที่ ขณะที่หน่วยงาน กทม. เตรียมลงตรวจสอบเพิ่มเติม
วันนี้ (10 ก.ย. ) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากสวนสัตว์เปิดแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า มีพนักงานถูกสิงโตรุมทำร้ายภายในพื้นที่จัดแสดงสัตว์เปิดโล่ง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้เสียชีวิตเป็นชาย อายุ 58 ปี ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสวนสัตว์ ก่อนเกิดเหตุได้ทำสิ่งของตกลงไปในจุดเลี้ยงสิงโต จึงตัดสินใจลงจากรถเพื่อเก็บของ แต่ถูกสิงโตเข้าทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส แม้เจ้าหน้าที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง แต่ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ มีคลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นเหตุการณ์ขณะสิงโตทำร้ายแพร่กระจายอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางสวนสัตว์ว่าภาพดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่จริงหรือไม่
ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผยว่า ได้พยายามเข้าช่วยเหลือและตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ แต่ถูกเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ปฏิเสธไม่ให้เข้าพื้นที่ โดยอ้างว่าได้รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว ขณะเดียวกันมีรายงานว่าหน่วยงานกรุงเทพมหานครเตรียมเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย
พ.อ.นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ หรือ อาจารย์หมอธวัชชัย อดีตอาจารย์และแพทย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.ของวันนี้ สิงโตในสวนสัตว์ชื่อดังในกทม. ทำร้ายเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ ขณะที่เจ้าหน้าที่เดินลงมาจากรถจี๊ป
ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ลงมาจากรถแล้วหันหลัง จากนั้นสิงโตตัวดังกล่าวอยู่ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร แล้วค่อย ๆ เดินเข้ามาตะครุบเจ้าหน้าที่จากทางด้านหลัง ก่อนจะลากลงไปกับพื้น แล้วค่อย ๆ กัดร่างของเจ้าหน้าที่
จากนั้นสิงโตอีก 3-4 ตัวได้เข้ามารุมทำร้ายและกัดร่างเจ้าหน้าที่จนบาดเจ็บสาหัส
ขณะเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวกำลังเข้ามาชมอยู่ในสวนสัตว์เป็นจำนวนมากทั้งไทยและต่างชาติ โดยคนที่เห็นเหตุการณ์พยายามช่วยเหลือด้วยการบีบแตรและตะโกนขอความช่วยเหลือ เพื่อให้สิงโตผละออกจากเจ้าหน้าที่
“คนเห็นเหตุการณ์เยอะมากแต่ไม่รู้จะช่วยยังไง มีการบีบแตรรถ เป็นรถทำงาน ครั้งแรกเข้าใจว่าคุ้นเคย จึงไม่มีใครเข้าไปบริเวณตรงนั้น เพราะคนที่โดนกัดเป็นสิงโต คิดว่าสิงโตจะมากอด กัดอยู่ประมาณ 15 นาที”
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้เข้าให้การช่วยเหลือและนำตัวเจ้าหน้าที่ส่งโรงพยาบาลแล้ว เบื้องต้นทราบว่า เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว