xs
xsm
sm
md
lg

ย่นเวลาเปิดประตูเล็กด่านถาวรบ้านคลองลึก 4 ชม.จากทุกวันเหลือ 2 วัน เพื่อคุมสถานการณ์​

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระแก้ว – หน่วยงานด้านความมั่นคงชายแดนสระแก้ว ประกาศย่นเวลาเปิดประตูเล็ก ด่านถาวรบ้านคลองลึก ผลักดันเขมร-ไทยกลับประเทศจาก 13.00 – 16.00 น.ทุกวัน เหลือเพียงแค่ 2 วันคือพุธและอาทิตย์  เพื่อควบคุมสถานการณ์

วันนี้ ( 31 ส.ค.) หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ได้มีการปรับมาตรการเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านคลองลึก ( ประตูเล็ก)​ เพื่อผลักดันชาวเขมรให้กลับประเทศ และรับคนไทยกลับพื้นที่ จากเดิมที่มีการเปิดด่านฯบริเวณประตูเล็ก ทุกวันตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. 

เป็นการลดจำนวนวันที่เปิดด่าน ฯ(ประตูเล็ก)​เป็นวันพุธและวันอาทิตย์ แค่2วันเท่านั้น เพื่อควบคุมสถานการณ์และลดความแออัดบริเวณชายแดนสระแก้ว

โดยเจ้าหน้าที่เผยว่า มาตรการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามแนวทางเดิม คือ ผลักดันให้แรงงานกัมพูชาและชาวไทยที่ข้ามแดนไปทำงานผิดกฎหมายได้เดินทางกลับประเทศต้นทาง 

ขณะเดียวกันยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศ ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ปรัชาสัมพันธ์​เพื่อมห้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเป็นทางการแล้ว




ย่นเวลาเปิดประตูเล็กด่านถาวรบ้านคลองลึก 4 ชม.จากทุกวันเหลือ 2 วัน เพื่อคุมสถานการณ์&amp;#8203;
ย่นเวลาเปิดประตูเล็กด่านถาวรบ้านคลองลึก 4 ชม.จากทุกวันเหลือ 2 วัน เพื่อคุมสถานการณ์&amp;#8203;
ย่นเวลาเปิดประตูเล็กด่านถาวรบ้านคลองลึก 4 ชม.จากทุกวันเหลือ 2 วัน เพื่อคุมสถานการณ์&amp;#8203;
กำลังโหลดความคิดเห็น