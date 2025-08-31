ย่นเวลาเปิดประตูเล็กด่านถาวรบ้านคลองลึก 4 ชม.จากทุกวันเหลือ 2 วัน เพื่อคุมสถานการณ์​

สระแก้ว – หน่วยงานด้านความมั่นคงชายแดนสระแก้ว ประกาศย่นเวลาเปิดประตูเล็ก ด่านถาวรบ้านคลองลึก ผลักดันเขมร-ไทยกลับประเทศจาก 13.00 – 16.00 น.ทุกวัน เหลือเพียงแค่ 2 วันคือพุธและอาทิตย์ เพื่อควบคุมสถานการณ์
วันนี้ ( 31 ส.ค.) หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ได้มีการปรับมาตรการเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านคลองลึก ( ประตูเล็ก) เพื่อผลักดันชาวเขมรให้กลับประเทศ และรับคนไทยกลับพื้นที่ จากเดิมที่มีการเปิดด่านฯบริเวณประตูเล็ก ทุกวันตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
เป็นการลดจำนวนวันที่เปิดด่าน ฯ(ประตูเล็ก)เป็นวันพุธและวันอาทิตย์ แค่2วันเท่านั้น เพื่อควบคุมสถานการณ์และลดความแออัดบริเวณชายแดนสระแก้ว
โดยเจ้าหน้าที่เผยว่า มาตรการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามแนวทางเดิม คือ ผลักดันให้แรงงานกัมพูชาและชาวไทยที่ข้ามแดนไปทำงานผิดกฎหมายได้เดินทางกลับประเทศต้นทาง
ขณะเดียวกันยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศ ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ปรัชาสัมพันธ์เพื่อมห้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเป็นทางการแล้ว