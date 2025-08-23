เปิดโปง “หนองจาน” ชายแดนสระแก้ว จุดยุทธศาสตร์ลักลอบค้าของเถื่อน–ข้ามแดนผิดกฎหมายมานานกว่า 40 ปี

พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร ยูทูบเบอร์สายการเมืองนอกกระแส สนทนากับ "วีระ สมความคิด" แฉแหล่งผลประโยชน์ เส้นทางชายแดน "บ้านหนองจาน" ต.โดนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งถูกใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายและการข้ามแดนผิดกฎหมายมาอย่างยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ นี่เป็นสาเหตุที่ชาวบ้านถูกกันไม่ให้กลับเข้าพื้นที่ของตัวเองด้วยข้ออ้างต่างๆ นานา
สำหรับเส้นทางที่ใช้ในการลักลอบนั้นมีทั้งถนนศรีเพ็ญ เส้นทางลูกรังแดงบ้านหนองจาน รวมถึงช่องทางธรรมชาติที่ใช้เดินเท้าข้ามแดน ซึ่งมีทั้งการขนสินค้าหนีภาษี และคนที่ต้องการเข้าไปเล่นกาสิโนปอยเปตแต่ไม่อยากให้ใครรู้ก็จะเลี่ยงมาที่เส้นทางนี้โดยจ่ายค่าตอบแทนราว 20,000 บาท เพื่อเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง โดยเส้นทางเหล่านี้ถือเป็น “เส้นเลือดใหญ่” ที่เชื่อมโยงขบวนการค้าของเถื่อนข้ามชาติ
สินค้าที่ถูกกล่าวถึงว่ามีการลักลอบนำเข้า–ส่งออกอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บุหรี่เถื่อน เหล้าเถื่อน ก๊าซเถื่อน ข้าวสวมสิทธิ์ รวมถึงสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จำนวนมาก ขณะเดียวกันยังพบการลักลอบเข้า–ออกของแรงงานไทยและกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติเหล่านี้โดยไม่ถูกตรวจสอบ
พ่อเลี้ยงเจย้ำว่า ปัญหาดังกล่าวดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปี และยังคงเป็น “แหล่งผลประโยชน์มหาศาล” ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลและเครือข่ายขบวนการลักลอบค้าของเถื่อนในพื้นที่ชายแดนสระแก้ว