กรมศุลกากรจับสินค้านำเข้าผิดกฎหมายกว่า 88 ล้านบาท

กรมศุลกากรเดินหน้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยช่วง 3 เดือนของไตรมาส 3 ปี 2568 สามารถจับกุมสินค้าผิดกฎหมายหลายรายการ อาทิ บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ บุหรี่ต่างประเทศและบุหรี่ไทย ตู้คีบตุ๊กตา เครื่องสำอางไม่มีใบอนุญาต และสินค้าละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 88 ล้านบาท
พร้อมกันนี้ ได้เร่งขยายการใช้เทคโนโลยี AI และเครื่องเอกซเรย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบตู้สินค้านำเข้า - ส่งออก รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่สุจริต ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนปกป้องความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน