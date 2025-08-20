ห้ามพลาด! “พ่อเลี้ยงเจ” คุยกับ “วีระ สมความคิด” บ่าย 2 โมงวันนี้ ล้อมรั้วบ้านหนองจาน แม่ทัพภาคที่ 1 ไปไม่สุด

วันนี้ (20 ส.ค. 2568) เวลา 14.00 น. “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ยูทูบเบอร์สายการเมือง เตรียมเปิดไลฟ์สดซักถาม “วีระ สมความคิด” ปมร้อนการสร้างรั้วชายแดนที่ทัพภาค 1 ถูกวิจารณ์ว่าล้อมไม่ถึงหลักเขตแดน จนเกิดข้อกังขาว่าด้านความมั่นคงอาจปล่อยช่องโหว่ให้ต่างชาติใช้ประโยชน์ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (พุธที่ 20 ส.ค. 2568) เวลา 14.00 น. “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ยูทูบเบอร์สายการเมืองชื่อดัง จะจัดรายการไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊ก โดยมี “วีระ สมความคิด” นักเคลื่อนไหวทางการเมือง มาร่วมพูดคุยในประเด็น “รั้วอัปยศ” บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวเกิดจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อกองทัพภาคที่ 1 หลังมีการล้อมรั้วแนวชายแดน แต่กลับถูกตั้งข้อสังเกตว่าแนวรั้วดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึง “หลักเขตแดน” ทำให้ถูกตั้งคำถามถึงความรัดกุมในการดูแลอธิปไตยและความมั่นคงของพื้นที่ชายแดน
โดยการสนทนาในครั้งนี้คาดว่าจะเป็นการเจาะลึกข้อเท็จจริง พร้อมซักถามถึงเบื้องหลังและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากการจัดทำแนวรั้วดังกล่าวเปิดช่องให้ต่างชาติเข้าถึงพื้นที่เขตแดนได้อย่างเสรี
ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรับชมได้ทางไลฟ์สดเพจ “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป