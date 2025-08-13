รัฐบาลย้ำสถานการณ์ชายแดนเขมรคลี่คลาย เตือนปชช.อย่าเชื่อเฟคนิวส์หลอกให้อพยพพ้นพื้นที่

โฆษกรัฐบาล ย้ำ สถานการณ์ชายแดนกัมพูชา 7 จังหวัดคลี่คลายแล้ว เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม หลอกให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่
วันนี้ (13 สิงหาคม 2568) เวลา 18.10 น. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่า “กองทัพบกประกาศเตือนให้ประชาชนเร่งอพยพออกจากพื้นที่” เนื่องจากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกครั้ง ว่า เป็นข่าวปลอม และไม่มีมูลความจริง
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับเพจกองทัพภาคที่ 2 แล้ว ยืนยันว่า กองทัพบกไม่เคยออกประกาศดังกล่าว และสถานการณ์ชายแดนตลอดแนวกองกำลังสุรนารีอยู่ในภาวะปกติ มีเพียงการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตามปกติ ยังไม่มีการปะทะหรือสู้รบในพื้นที่
รัฐบาลขอให้ประชาชน อย่าได้หลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลเท็จ และให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือสื่อทางการเท่านั้น พร้อมย้ำว่ารัฐบาลและกองทัพบกให้ความสำคัญสูงสุดต่อความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนทุกคน.