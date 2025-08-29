ผงะ!ตร.พบศพหนุ่มถูกสังหารเผาอำพรางพร้อมรถเก๋งทิ้งกลางดอย คาดขัดแย้งตกลงกันไม่ได้

เชียงใหม่-ผงะ! พบศพถูกเผาไหม้เกรียมพร้อมรถเก๋งทั้งคันทิ้งบนถนนเส้นทางกลางดอยพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบเบื้องต้นคาดเป็นหนุ่มนักธุรกิจ เชื่อถูกสังหารแล้วนำมาอำพราง เนื่องจากพบเพื่อนอีกคนถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เมื่อเวลา 02.00 น. วันนี้(29ส.ค.68) พันตำรวจเอกศุภชัย จันทรา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด ได้รับแจ้งเหตุว่าพบศพถูกฆ่าแล้วเผาอำพรางอยู่ภายในรถยนต์เก๋งสีขาว ยี่ห้อซูซูกิ หมายเลขทะเบียน จย-3710 เชียงใหม่ ที่จอดตกไหล่ทางและกำลังมีไฟลุกไหม้บนดอย พื้นที่หมู่ 5 ตำบลเทพสเด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ระดมดับเพลิงที่ลุกไหม้รถจนวอดทั้งคัน ก่อนที่จะพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ภายในรถ ซึ่งต่อมาทราบว่าคือนายคุณาสิน อินต๊ะยศ อายุ 32 ปี ชาวบ้านบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นักธุรกิจหนุ่มเจ้าของกิจการหลายอย่างในเชียงใหม่ ที่ศพอยู่ในสภาพไหม้เกรียมจนแทบเหลือแต่โครงกระดูกอยู่บริเวณเบาะหลังรถ
ทั้งนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกาย ภายในบ้านเลขที่ 347 หมู่ 13 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่องรอยคราบเลือดตามพื้นบ้าน และห้องน้ำ รวมทั้งค้อนเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วย ส่วนผู้บาดเจ็บทราบว่าคือนายวชิรวิทย์ บุญทวี อายุ 28 ปี เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ ที่บาดเจ็บสาหัสและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบ กล้องวงจรปิดพบว่าช่วงหัวค่ำมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า 3 คน ได้เข้ามาที่บ้านของนายวชิรวิทย์ และต่อมานายคุณาสิน ผู้ตายซึ่งเป็นเพื่อนกับนายวชิรวิทย์ ได้ขับรถคันที่ถูกไฟเผามาที่บ้าน จากนั้นเพื่อนบ้านได้ยินเสียงทะเลาะและชกต่อยกันดังสนั่น ก่อนที่จะมีคนขับรถคันที่ถูกเผาออกจากบ้านที่เกิดเหตุและมีรถอีกคันขับตามกันออกไป กระทั่งมีการพบศพนายคุณาสิน ถูกฆ่าเผาอำพรางภายในรถคันดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่ากลุ่มคนร้ายกับกลุ่มผู้ตายน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี รวมทั้งอาจจะทำธุรกิจบางอย่างร่วมกันและเกิดความขัดแย้ง จึงนัดพูดคุยเจรจากัน แต่ตกลงกันไม่ได้ จนกระทั่งมีการก่อเหตุลงมือฆ่ากันแล้วนำศพไปเผาอำพราง และพยายามทิ้งรถลงดอย ทั้งนี้ในส่วนของตัวผู้บาดเจ็บนั้น ยังไม่สามารถให้การใดๆได้ แต่ตำรวจเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องในคดีนี้ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นทางตำรวจพอทราบตัวกลุ่มคนร้ายแล้วและกำลังเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็ว.